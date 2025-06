Es sind diese Geschichten, die an der Börse für Begeisterung sorgen: Ein vermeintlich schwacher Wert wird von Shortsellern massiv leerverkauft - und dann geschieht das Unerwartete. Fundamentale Nachrichten kippen das Bild, Investoren decken sich hektisch ein, der Kurs explodiert. Solche Short-Squeeze-Szenarien haben in der Vergangenheit wahre Kursraketen gezündet - und jetzt wurden die nächsten 5 Kandidaten entdeckt.Börsenprofi André Fischer hat in seinem neuen Aktien-Report "Reich mit All-In" genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...