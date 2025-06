Das neue Gerät automatisiert die Gewebeverarbeitung für Forscher in den Bereichen Krebs, Immunologie und anderen Wissenschaftsbereichen

Um Wissenschaftlern zu helfen, ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen, hat STEMCELL Technologies das STEMprep Tissue Dissociator System auf den Markt gebracht ein neues Tischgerät, das die Gewebedissoziation, also den Prozess der Aufspaltung von Gewebeproben in Einzelzell-Suspensionen für Forschungszwecke, automatisiert, standardisiert und rationalisiert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250627235504/de/

To help scientists accelerate their workflows, STEMCELL Technologies has commercially launched the STEMprep Tissue Dissociator System-a new benchtop instrument that automates, standardizes, and streamlines tissue dissociation, the process of breaking down tissue samples into single-cell suspensions for research purposes.