FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELEMENT79 GOLD CORP. 7YS0 CA28619A2002
AB/FROM ONWARDS 27.06.2025 16:22 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ELEMENT79 GOLD CORP. 7YS0 CA28619A2002
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