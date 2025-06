Paris (www.anleihencheck.de) - Der Euro hat seit Mitte letzter Woche spürbar zugelegt und notiert gegenüber der Norwegischen Krone (NOK) um rund 3 Prozent höher, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Grund für den Schwächeanfall der Krone: Die norwegische Zentralbank habe am vergangenen Donnerstag völlig überraschend den Leitzins gesenkt - kein einziger der von Bloomberg befragten Ökonomen habe diesen Schritt vorhergesagt. Mit ihrer Senkung um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent habe die Norges Bank mit Blick auf die rückläufige Inflation einen vorsichtigen Normalisierungsprozess eingeleitet. Der Zinssatz habe seit Dezember 2023 bei 4,5 Prozent gelegen. Die Kerninflation sei im April und Mai stärker zurückgegangen als angenommen und habe im vergangenen Monat mit 2,8 Prozent im Jahresvergleich unterhalb der Prognose der Zentralbank von 3,1 Prozent gelegen, aber weiterhin über dem Zielwert von 2,0 Prozent. ...

