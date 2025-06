VICTORIA, Seychellen, June 27, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat ihren Proof of Reserves (PoR) für Juni 2025 veröffentlicht und eine Gesamtreservequote von 199 % bekanntgegeben, was einem Anstieg gegenüber den 192 % im Mai entspricht. Dieser anhaltende Anstieg verdeutlicht die Fähigkeit der Plattform, eine Reserve deutlich über dem branchenüblichen Verhältnis von 1:1 aufrechtzuerhalten und somit alle von Nutzern gehaltenen Vermögenswerte mit einer erheblichen Überbesicherung abzudecken.

Laut der Prüfung vom Juni hält die Plattform 28.286,53 BTC gegenüber 6.593,8 BTC an Verbindlichkeiten gegenüber Nutzern, was einer Reservequote von 429 % entspricht. Für USDT hält Bitget 1,75 Mrd. Token in Reserve gegenüber 1,61 Mrd. in Nutzerbeständen, was einer Deckung von 108 % entspricht. Die ETH-Vermögenswerte zeigen einen ähnlichen Trend: 219.917,71 ETH werden gegenüber 148.754,3 ETH in Benutzerkonten gehalten, was einem Verhältnis von 148 % entspricht. Die USDC-Bestände verzeichneten den höchsten Anstieg: 138,88 Mio. USDC deckten etwas mehr als 51,44 Mio. an Nutzervermögen ab - eine Reservequote von 270 %. Diese Zahlen spiegeln eine seit dem letzten Monat zu verzeichnende kontinuierliche Stärkung der Vermögensverwaltung und der Überschussreserven in allen Bereichen wider.

Die Reservedaten werden mithilfe der Merkle-Tree-Technologie generiert, wobei der Snapshot vom Juni 27 Ebenen und über 40 Millionen einzelne Vermögensdatensätze widerspiegelt. Dieser Mechanismus ermöglicht es Benutzern, die Existenz und Angemessenheit der Reserven unabhängig zu überprüfen, und zwar mithilfe des Open-Source-Tools MerkleValidator von Bitget, das auf GitHub verfügbar ist.

Bitget hat den Mechanismus zum Nachweis der Reserven erstmals im Dezember 2022 eingeführt. Seitdem wird die Plattform monatlich aktualisiert, um vollständige Transparenz und Echtzeit-Sicherheit für die Nutzer zu gewährleisten. Neben PoR betreibt Bitget auch einen 600 Mio. USD schweren Schutzfonds, der die Sicherheit der Nutzer verbessern soll, indem er im Falle extremer Marktbedingungen oder unvorhergesehener Vermögensrisiken eine Absicherung bietet.

"Durch die Aufrechterhaltung von Reserven, die deutlich über dem Sicherheitsniveau liegen, geht es darum, eine Infrastruktur aufzubauen, die Volatilität standhält und das Vertrauen der Nutzer in Zeiten der Unsicherheit aufrechterhält. Sicherheit ist eine Designentscheidung, und unser Reservemodell zeigt einen langfristigen Ansatz zum Schutz der Nutzer zu jeder Zeit", so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Mit dem Juni-Update, das stärkere Reserven in allen wichtigen Vermögenswerten aufweist, ist Bitget weiterhin führend unter den zentralisierten Börsen bei der Veröffentlichung unabhängiger, überprüfbarer und durch Überschüsse gedeckter Nachweise über Reserven.

Um die aktualisierten Reservennachweise einzusehen, klicken Sie bitte hier.

