Fondsmanager setzen verstärkt auf Rüstungsaktien, da geopolitische Krisen, steigende Verteidigungsausgaben und Unsicherheiten die Kurse befeuern.Die globale Investment-Community erlebt derzeit eine regelrechte Flucht in Rüstungswerte. Fondsmanager weltweit erhöhen ihre Engagements in Verteidigungsaktien - befeuert von eskalierenden geopolitischen Konflikten, wachsenden Verteidigungsbudgets und Unsicherheiten über die künftige Sicherheitspolitik der USA. Rekordstände bei Rüstungsindizes Der Trend ist deutlich messbar: Der MSCI Europe Aerospace and Defense Index legte laut LSEG-Daten seit Jahresbeginn um satte 70 Prozent zu. Auch in den USA verzeichnet der Sektor starke Zuwächse - der iShares …