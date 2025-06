Stuttgart (ots) -Nick Woltemade will nach nur einem Jahr in Stuttgart und einem halben auf Toplevel schon wieder weg. Will den günstigen Moment - er selbst bärenstark, der FC Bayern in der Transfer-Bredouille - nutzen, um sportlich und wirtschaftlich gleich mehrere Stufen auf einmal zu nehmen. Das ist legitim. Nichtsdestotrotz gilt für den VfB: Weil ein Woltemade-Abgang besonders schmerzlich wäre, darf der Verein ruhig hartnäckig darauf pochen, dass er richtig gut entschädigt wird. Der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth kann also den Takt im Verhandlungspoker bestimmen. Kann er den Wechsel auch verhindern? Theoretisch ja - etwa durch eine extrem hohe Ablöseforderung und eine entsprechend kompromisslose Verhandlungsführung. Wahrscheinlicher ist aber eine Einigung - von der ein wieder erstarkter VfB finanziell überdurchschnittlich gut profitieren sollte.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6064927