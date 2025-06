Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdynamik war gemäß des PCE-Deflators im Mai erfreulicherweise schwach ausgeprägt, so die Analysten der Nord LB.Mit einer Veränderungsrate von 0,1% M/M seien demnach nur geringe Preissteigerungen an der Ladentheke zu verzeichnen gewesen. Die Kernrate sei zwar auf 0,2% M/M gestiegen, sei aber somit noch immer "zahm". Vor allem die jüngsten Nachrichten aus dem Weißen Haus und dem US-Handelsministerium würden andeuten, dass demnächst viele Handelsdeals präsentiert werden könnten, wobei Trump in Bezug auf China sogar schon eine Unterschrift angedeutet habe. Ein rechtsbindender Nachweis sei bis zuletzt zwar ausgeblieben, Medienberichten sowohl aus den USA und auch China zufolge habe es aber eine Einigung bei Schlüsselthemen wie nicht-tarifären Handelshemmnissen gegeben. Die größten Hürden dürften in den Verhandlungen damit genommen sein. (27.06.2025/alc/a/a) ...

