SoftwareOne gibt die Kündigung der Total-Return-Swap-Vereinbarung und den Erhalt der Crayon-Aktien bekannt



27. Juni 2025

SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, hat heute die Kündigung der im Dezember 2022 abgeschlossenen Vereinbarung über einen Total Return Swap (TRS) und den Erhalt aller 4'578'588 Crayon-Aktien bekannt gegeben.

Am 14. April 2025 kündigte SoftwareOne eine Anpassung der bestehenden TRS-Vereinbarung an, wodurch SoftwareOne das Recht erhielt, bei Fälligkeit oder Kündigung der Vereinbarung zwischen physischer und Barabwicklung zu wählen.

SoftwareOne hat jetzt die Option der physischen Abwicklung ausgeübt und heute alle 4'578'588 von der TRS-Vereinbarung abgedeckten Crayon-Aktien erhalten. Nach dieser Lieferung hält SoftwareOne nun 6'259'613 Aktien, was etwa 6,99 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Crayon entspricht.

Zusammen mit den 75'941'335 im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots angedienten Aktien wird SoftwareOne nach Abschluss des Angebots 82'200'948 Crayon-Aktien halten, was rund 91,77 % des ausstehenden Aktienkapitals und der Stimmrechte entspricht.

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt SoftwareOne nach Abschluss der Transaktion, der am oder um den 2. Juli 2025 erwartet wird, einen Zwangserwerb der verbleibenden Crayon-Aktien durchzuführen. Im Anschluss daran wird SoftwareOne das Verfahren zur Dekotierung der Crayon-Aktien von der Euronext Oslo Børs einleiten.

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovation. Crayon ist ein kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und morgen wachsen können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Asset-Management fokussiert, hat sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

Ende der Medienmitteilungen