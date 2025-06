EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Wolford AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.06.2025 / 17:54 CET/CEST

Wolford Aktiengesellschaft gibt gemäß § 135 Abs 1 BörseG bekannt, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte per 12.6.2025 insgesamt 14.868.447 Stimmrechte beträgt. Das Grundkapital beträgt per 12.6.2025 EUR 71.368.545,60 und ist in 14.868.447 auf Inhaber lautende Stammaktien im Nominale von EUR 4,80 unterteilt.



Die Veränderungen resultieren aus dem Beschluss der Hauptversammlung der Wolford Aktiengesellschaft vom 17.12.2024, in der eine Erhöhung des Grundkapitals von zuvor EUR 46.337.596,80, eingeteilt in 9.653.666 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht (Stammaktien), um bis zu EUR 40.970.174,40 auf bis zu EUR 87.307.771,20 durch Ausgabe von bis zu 8.535.453 Stück neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien mit Stimmrecht (Stammaktien) beschlossen wurde.





