München (ots) -Einmal im Jahr rückt die Fragrance Foundation Deutschland mit dem Tag des Duftes die Bedeutung von Parfum in den Mittelpunkt. Mit einem kuratierten Programm mit und für Content Creator, Medien und Marken versammelte sich eine exklusive Gruppe der Duftbranche im Münchner Oberpollinger. Das Event bot eine zentrale Plattform für den fachlichen Austausch und die Präsentation aktueller Entwicklungen in der Duftwelt.Im Fokus standen die diesjährigen Sieger des Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS und die Wertschätzung von Originaldüften. Die Branche betonte die Bedeutung von hochwertigen Duftkompositionen und positionierte sich klar gegen Nachahmungen und Dupes, die die kreative Arbeit und Einzigartigkeit der Parfümeure gefährden.Moderatorin Neda Peemüller führte durch den Tag. Zwei Panelrunden mit hochkarätigen Speakern widmeten sich den aktuellen Bewegungen der Branche - von der Macht des Social Commerce über Plattformen wie TikTok bis hin zum emotionalen Storytelling von Marken in der Welt von Beauty und Duft."Die Duftwelt ist heute mehr denn je Spiegel gesellschaftlicher Strömungen - von digitalem Konsumverhalten bis hin zu individuellen Ausdrucksformen. Der Tag des Duftes ist unsere Einladung, diese Themen zu reflektieren, zu feiern und gemeinsam weiterzudenken." sagt Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland.Markenpräsentationen renommierter Hersteller wie Good Girl von Carolina Herrera und CREED setzten weitere Impulse. Zusätzlich konnten die Teilnehmer: innen in einem offenen Workshop von Bell Flavors & Fragrances praktische Einblicke in die Duftentwicklung gewinnen.Der Oberpollinger bot als ikonisches Haus mit Gespür für Lifestyle, Luxus und Innovation den idealen Rahmen, um Menschen aus verschiedenen Bereichen der Duftwelt zusammenzubringen. Andreas Römer, General Manager Oberpollinger, sagte dazu: "Duft ist ein stiller Luxus mit großer Wirkung. Als größter Luxury Department Store Bayerns laden wir unsere Kund:innen jeden Tag dazu ein, die Magie des Parfüms neu zu entdecken, daher ist es für uns eine große Freude anlässlich des Tags des Duftes gemeinsam mit der Branche Duftkultur erlebbar zu machen."Mit mehr als 50 Gästen aus der gesamten Branche wurde deutlich, wie wichtig der persönliche Austausch und die Vernetzung sind, um die Innovationskraft und Relevanz der Duftbranche zu stärken und die Inspiration Duft weiterzutragen.Der Tag des Duftes 2025 hat einmal mehr gezeigt: Duft ist mehr als ein Produkt - er ist ein Ausdruck von Kultur, Kreativität und Persönlichkeit.Zu den eingeladenen Gästen gehören bekannte Persönlichkeiten wie Boris Entrup, Laura Osswald, Lina Kimmich, Janine Kontalis und Content Creator wie Philip Deml, Lara Runarsson, Maren & Tobi Wolf und viele weitere.Fragrance Foundation Deutschland e.V.Der Fragrance Foundation Deutschland gehören Hersteller und Lieferanten der Parfumbranche, Händler und Medien an. Gemeinsames Ziel ist es, das Parfum als kostbares Kulturgut zu pflegen, als luxuriöses Accessoire darzustellen und seine Faszination einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Idee, Parfums mit einer hochkarätigen Auszeichnung zu ehren, geht auf die US-amerikanische Fragrance Foundation zurück. Die DUFTSTARS werden seit 1993 auch in Deutschland verliehen.Mehr Bilder vom Event hier: https://duftstars.framebird.io/share/4gFAoIXgJFEwKontakt:Fragrance Foundation Deutschland e.V.Knesebeckstrasse 33-3410623 BerlinAndreas FuhlischGeschäftsführerTelefon: 0172 4009229E-Mail: Andreas.Fuhlisch@fragrancefoundation.deFranziska RudolphMarketing & CommunicationsTelefon: 0170 8160532E-Mail: Franziska.Rudolph@kosmetikverband.deOriginal-Content von: Fragrance Foundation Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153602/6064936