STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG IN HÖHE VON 0,60 € JE AKTIE Birkenfeld, 27. Juni 2025 Die Aktionärinnen und Aktionäre der STRATEC SE (Frankfurt: SBS; Prime Standard, SDAX) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Wie vorgeschlagen, wird STRATEC ihre Aktionäre für das zurückliegende Geschäftsjahr 2024 mit einer Dividende von 0,60 € je Aktie am Unternehmenserfolg teilhaben lassen (Dividende Vorjahr: 0,55 € je Aktie). Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 7,3 Mio. € und wird an die Aktionäre über die Depotbanken am 2. Juli 2025 ausbezahlt. Ferner entlasteten die Aktionäre den Vorstand sowie den Aufsichtsrat und wählten die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025. Durch Beschlussfassung der Hauptversammlung wurde der Aufsichtsrat der STRATEC SE von vier auf fünf Mitglieder erweitert und Ralf Leistner in dieses Gremium gewählt. Darüber hinaus wurde das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gebilligt. Ebenso beschloss die Hauptversammlung erneut ein genehmigtes und bedingtes Kapital sowie die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien. Insgesamt waren 71,9 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der virtuellen Hauptversammlung vertreten. Weitere Informationen zur Hauptversammlung, auch zu den übrigen Tagesordnungspunkten, finden Sie unter www.stratec.com/hauptversammlung . Dort werden auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt. Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien. Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

ir@stratec.com

www.stratec.com



