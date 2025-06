EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

aap Implantate AG: EBITDA der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 bei - 0,85 Mio. EUR; Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses



27.06.2025

Am 18. November 2024 hatte die aap Implantate AG ("Gesellschaft") per Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA der Gesellschaft zwischen - 0,5 Mio. EUR und 0,5 Mio. EUR zu erwarten sei. Das EBITDA der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 wird abweichend von der angehobenen Prognose - 0,85 Mio. EUR betragen. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einmaligen Belastungen, welche im Rahmen des Jahresabschlusses periodengerecht berücksichtigt werden mussten. Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA (Recurring EBITDA) wird - 0,2 Mio. EUR betragen und sich innerhalb des prognostizierten Korridors bewegen. Die Gesellschaft wird am Montag, 30. Juni 2025, neben der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses (Einzelabschluss) jedoch auch vorläufige, ungeprüfte Finanzinformationen für den Konzern für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlichen. Unabhängig hiervon wird die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses auf den Juli 2025 verschoben. Damit soll ausreichend Zeit für den Abschluss des Prüfungsprozesses inklusive des ESEF-Tagging geschaffen werden. Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5;

D-12099 Berlin, Tel.: +49/30/750 19 - 170; Fax: +49/30/750 19 - 290; r.digirolamo@aap.de



