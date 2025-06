Novoloop, ein Pionier im Bereich des fortschrittlichen chemischen Recyclings, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Taranis bekannt. Die Investition wird die kommerzielle Skalierung der proprietären Lifecycling-Technologie von Novoloop beschleunigen, die Post-Consumer-Polyethylen in hochleistungsfähiges Polyol und Polyurethan umwandelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der Einführung wichtiger Kundenprogramme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624174678/de/

Taranis and Novoloop celebrate a shared vision through Series B funding. Pictured on the left is the CEO of Novoloop, Miranda Wang, and on the right is Taranis Managing Director, David Sorin.

Durch diese jüngste Finanzierungsrunde erhöht sich das insgesamt von Novoloop beschaffte Kapital auf über 50 Millionen US-Dollar. Damit knüpft das Unternehmen an seine beeindruckende Dynamik an, die durch den unterbrechungsfreien Betrieb seiner Demonstrationsanlage in Indien, strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Polyurethanherstellern in China und Fortschritte bei der Standortwahl für seine erste kommerzielle Anlage unter Beweis gestellt wurde. Neben der anhaltenden Unterstützung durch den bestehenden Investor Valo Ventures konnte in dieser Finanzierungsrunde auch SHOP Limited, das Family Office der Bata Shoe Company, als neuer Investor gewonnen werden.

"Wir freuen uns sehr, eine Partnerschaft mit Taranis einzugehen. Das entschiedene Engagement des Unternehmens für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und die Dekarbonisierung der Industrie steht im Einklang mit unserem Ziel: der weltweiten Skalierung von Lifecycling", erklärte Miranda Wang, CEO und Mitbegründerin von Novoloop "Nach dieser Finanzierungsrunde können wir die steigende Nachfrage einer breiter gefächerten Lieferkette nach kreislauffähigen und preislich wettbewerbsfähigen Polyurethanen durch die industrielle Skalierung unserer bahnbrechenden Technologie bedienen."

Taranis bringt tiefgreifende operative und technische Expertise in der Skalierung bahnbrechender industrieller Technologien und Lösungen mit, um die Kreislaufwirtschaft in schwer zu transformierenden Branchen voranzutreiben. Die Investition unterstreicht die führende Rolle von Novoloop im Bereich der Innovationen im Bereich kreislauffähiger Materialien und würdigt das einzigartige Potenzial des Unternehmens, durch den Ersatz fossiler Rohstoffe in Alltagsprodukten eine skalierbare Wirkung zu erzielen.

"Auf der ganzen Welt wird derzeit nach Möglichkeiten gesucht, Materialien zu dekarbonisieren und Abfall zu vermeiden und Novoloop bietet eine bahnbrechende Lösung für das Upcycling von Polyethylen, einem der am schwierigsten zu recycelnden Kunststoffe", so David Sorin, Managing Director von Taranis "Ihre Technologie steht im Einklang mit unserer Mission, die Schwerindustrie zu dekarbonisieren und die Kreislaufwirtschaft zu skalieren. Wir sind stolz darauf, das Team beim Aufbau einer stärker kreislauforientierten, kohlenstoffarmen Kunststoffwirtschaft zu unterstützen."

Über Novoloop

Novoloop ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft, das schwer recycelbare Kunststoffe mit seiner proprietären Lifecycling-Technologie umwandelt. Durch das chemische Upcycling von Post-Consumer-Polyethylen zu hochleistungsfähigen, kohlenstoffarmen Polyolen und Polyurethanen ermöglicht Novoloop die Herstellung nachhaltiger Materialien für Anwendungsbereiche wie Schuhe, Bekleidung, Automobilindustrie und mehr. Novoloop, das 2015 gegründet wurde und seinen Sitz in Kalifornien hat, konnte über 50 Millionen US-Dollar einwerben und hält 50 erteilte und angemeldete Patente in 18 Regionen. Das Lifecycled TPU von Novoloop wurde erstmals 2022 in den Cloudprime-Sneakern von On eingesetzt. 2025 wurde das Unternehmen von TIME in die Liste der "World's Top Greentech Companies" aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter novoloop.com

Über Taranis

Taranis ist eine Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft der Perenco Group. Taranis ist eine Einheit der Perenco-Gruppe, die sich mit der Entwicklung von Investitions- und Wirkungsprojekten befasst. Ihre Mission besteht darin, innovative Initiativen in den Bereichen erneuerbare Energien, Kohlenstoffmanagement und naturbasierte Lösungen zu erforschen, zu finanzieren und umzusetzen. Dabei stützt sich Taranis auf die industrielle Expertise von Perenco. Das Ziel von Taranis ist es, wirtschaftliche Leistung und ökologische Verantwortung in Einklang zu bringen und gleichzeitig eine spürbare soziale Wirkung zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter taranis.eu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250624174678/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jenny Young jenny.young@novoloop.com +1 707 592 3431