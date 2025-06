© Foto: picture alliance/KEYSTONE | GAETAN BALLY

Diese Schweizer Dividendenperle überzeugt mit guter Marktstellung, hoher Profitabilität, KI-Innovationen und langfristig steigenden Dividenden. Dividendenaktien zahlen einen Teil der Unternehmensgewinne aus und machen so die Gesamtperformance weniger von der Kursentwicklung abhängig. Umso bedeutsamer ist deshalb eine gesunde fundamentale Geschäftsentwicklung, um langfristig eine steigende Ausschüttung und Kursentwicklung sicherzustellen. Selbst Warren Buffett hält über Berkshire Hathaway viele hochprofitable Dividendenaktien wie Bank of America, Coca-Cola oder Chevron und freut sich jedes Jahr über Ausschüttungen in Milliardenhöhe. Eine Aktie, die seine Kriterien erfüllt und bei hoher …