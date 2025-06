Mit einem Investitionspaket von rund 94 Millionen US-Dollar setzt BYD ein starkes Signal für den europäischen Markt. Während der chinesische E-Auto-Gigant in China unter Absatzdruck leidet, will er in Ungarn seine Busproduktion verdreifachen. Die Börse reagiert bislang zurückhaltend: Die Aktie notiert aktuell bei 13,52 EUR.Europa im Fokus: Ausbau in Ungarn In der ungarischen Stadt Komárom hat BYD nun offiziell mit der Werkserweiterung ...

