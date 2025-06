EQS-Ad-hoc: 1&1 AG / Schlagwort(e): Prognose

1&1 aktualisiert EBITDA-Prognose 2025 Montabaur, 27. Juni 2025. Die 1&1 AG (ISIN DE 0005545503) aktualisiert ihre EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Das EBITDA wird nunmehr bei ca. 545 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose 2025: ca. 571 Mio. EUR). Der Rückgang basiert auf einem geringeren EBITDA im operativen Segment Access, welches voraussichtlich ca. 810 Mio. EUR betragen wird (bisherige Prognose 2025: ca. 836 Mio. EUR). Ursächlich dafür sind vor allem höher als geplante Vorleistungskosten beim National Roaming mit Vodafone. Dem zwischen 1&1 und Vodafone bestehenden National Roaming-Vertrag liegt ein sogenanntes Kapazitätsmodell zugrunde, bei dem 1&1 den von seinen Kunden in Deutschland jeweils prozentual genutzten Anteil des Vodafone-Netzes zu einem Festpreis je Prozentpunkt vergütet. 1&1 hat bei der Planung 2025 unter Berücksichtigung historischer Werte Annahmen zum monatlichen Datenwachstum des Vodafone-Netzes getroffen. Auf Basis des bei der Rechnungstellung von Vodafone ermittelten 1&1-Nutzungsanteils geht die Gesellschaft nunmehr davon aus, dass ihre Annahmen zum Datenwachstum des Vodafone-Netzes in 2025 zu optimistisch waren und 1&1 demzufolge zur Versorgung seiner Mobilfunkkunden einen prozentual höher als geplanten Anteil des Vodafone-Netzes abnehmen muss. Die zusätzlich entstehenden Kosten werden nur teilweise durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden können. Das EBITDA im Segment 1&1 Mobilfunknetz wird gegenüber dem Vorjahr unverändert bei ca. -265 Mio. EUR (2024: -265,3 Mio. EUR) erwartet. Darin enthalten sind ca. -100 Mio. € Aufwendungen für die Kundenmigration sowie für Netzvorleistungen, die nach der vollständigen Migration aller Kunden ab 2026 entfallen. Vertragsbestand und Service-Umsatz werden im Geschäftsjahr 2025 unverändert auf Vorjahresniveau erwartet (2024: 3.303,1 Mio. EUR). Das Investitionsvolumen (Cash-Capex) soll weiterhin ca. 450 Mio. EUR betragen. Montabaur, 27. Juni 2025 1&1 AG Der Vorstand Über die 1&1 AG Die 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe. Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die zumeist auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie für die letzte Meile auf regionalen Netzen von City Carriern und Deutscher Telekom basieren. Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen. Hinweis Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der 1&1 AG sowie in Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR - neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben - weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2024 der 1&1 AG auf den Seiten 57-59 zur Verfügung.



