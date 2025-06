XRP-Rechtsstreit setzt sich fort: Richterin verweigert SEC-Vergleich

Der langwierige Rechtsstreit zwischen XRP und der amerikanischen Börsenaufsicht SEC nimmt eine weitere Wendung. Obwohl sich beide Parteien bereits seit Längerem auf einen Vergleich einigen möchten, hat Richterin Analisa Torres nun erneut einen entsprechenden Antrag abgelehnt. Diese Entscheidung sorgt für Frustration bei XRP-Anlegern und verlängert die rechtliche Unsicherheit rund um die Kryptowährung.

Richterin Torres blockiert erneut Vergleichsverhandlungen

Obwohl Ripple CEO Brad Garlinghouse bereits vor einigen Monaten das Ende des Rechtsstreits mit der SEC verkündet und gefeiert hatte, ist es seitdem noch immer nicht zu einem offiziellen Vergleich zwischen den Streitparteien gekommen. Der Grund liegt nicht bei der Börsenaufsicht, die jahrelang eine Klagewelle gegen das Kryptoprojekt geführt hat, sondern bei der zuständigen Richterin Analisa Torres.

Die Richterin lehnte den Antrag auf einen Vergleich ab, der die von XRP zu zahlende Strafe von 125 Millionen US-Dollar an die SEC um 60 Prozent reduziert hätte. In ihrer Rechtfertigung erklärte sie, dass sich trotz der Bereitschaft beider Parteien nichts Wesentliches geändert habe. Zudem ermahnte sie die SEC, dass sich die Aufsichtsbehörde trotz des politischen Wechsels an die geltenden Gesetze halten müsse.

Interne SEC-Kritik am geplanten Vergleich

Innerhalb der SEC gibt es durchaus Kräfte, die das Urteil von Richterin Torres begrüßen dürften. SEC-Komisarin Caroline Crenshaw hatte kürzlich ihrem Unmut Luft gemacht und beachtliche Kommentare von sich gegeben. Sie bezeichnete die geplante Einigung als "enormen Bärendienst für die Anleger" und kritisierte die programmatische Auflösung des Krypto-Durchsetzungsprogramms der SEC.

Laut Berichten von Reuters ist Crenshaw nicht die Einzige, die sich gegen die neue Ausrichtung der Börsenaufsicht unter US-Präsident Donald Trump stellt. Diese interne Opposition könnte den Vergleichsprozess zusätzlich erschweren. Angesichts der harten Bandagen, die Richterin Torres einsetzt, dürfte es noch dauern, bis eine Einigung zwischen den Parteien erzielt wird.

Bitcoin Bull Token: Innovative Verschmelzung aus Bitcoin und Memecoin

Während sich der XRP-Rechtsstreit fortsetzt, können Anleger alternative Investitionsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Bitcoin Bull bietet eine einmalige Verschmelzung aus Bitcoin und Memecoin, die sowohl in der nächsten Memecoin Season als auch bei einer Fortsetzung des Bitcoin Booms Chancen bieten dürfte. Das einzigartige Bitcoin Bull Belohnungssystem ergreift kurstreibende Maßnahmen in Form von Token Burns und Airdrops echter Bitcoins, wenn Bitcoin bestimmte Kursziele erreicht.

Konkret werden beim Erreichen der Kurse von 125.000 US-Dollar, 175.000 US-Dollar und 225.000 US-Dollar Token verbrannt, während bei 150.000 US-Dollar, 200.000 US-Dollar sowie 250.000 US-Dollar echte Bitcoins via Airdrop ausgeschüttet werden. Zusätzlich bietet Bitcoin Bull die Möglichkeit für Anleger, attraktive Rewards via Staking zu vereinnahmen. Diese belaufen sich auf aktuell 55 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur Bitcoin Bull Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.