Altcoin-Markt in Warteposition: Breakout-Signale vor dem Wochenende erwartet

Der Kryptomarkt zeigt sich vor dem Wochenende in einer entscheidenden Phase. Während viele Altcoins in Wartestellung verharren, deuten technische Signale auf einen möglichen Ausbruch hin. Die jüngste Entwicklung am Total Crypto Market Cap 3 (ohne Bitcoin und Ethereum) liefert erste Hoffnungssignale, auch wenn die Bitcoin-Dominanz weiterhin eine Herausforderung für nachhaltige Altcoin-Bewegungen darstellt.

Marktanalyse zeigt erste positive Signale

Die lang erwartete Korrektur am Altcoin-Markt ist offenbar abgeschlossen, auch wenn das letzte Hoch ausgeblieben ist. Technisch wurde die interessante Zone rund um die Marke bei 800 Milliarden US-Dollar erreicht. Besonders relevant ist, dass der Markt aktuell die Unterstützung bei rund 793 Milliarden hält, was aus Sicht vieler Trader ein positives Zeichen darstellt.

Ein erster Ausbruch wäre über der Marke von 828 Milliarden zu erwarten. Sollte dieser Schritt gelingen, könnten die nächsten Zielzonen bei 860 Milliarden sowie später zwischen 930 und 950 Milliarden liegen. Bei der Bitcoin-Dominanz zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Trotz des Durchbruchs über die 66-Prozent-Marke fehlt weiterhin jede Bestätigung, dass hier ein Top erreicht wurde. Für einen nachhaltigen Altcoin-Schub müsste die Dominanz unter 65 Prozent fallen.

Einzelanalyse ausgewählter Altcoins

Die technischen Analysen verschiedener Altcoins zeigen gemischte Signale. Litecoin testet derzeit den Widerstand bei 86 US-Dollar, während XRP sich in einer Seitwärtsbox bewegt. Cardano liegt in der Unterstützungszone um 0,55 US-Dollar, und VeChain hält noch die wichtige 2-Cent-Marke. Solana zeigt Unterstützung zwischen 136,50 und 137 US-Dollar.

Chainlink befindet sich aktuell in einem mustergültigen Pullback mit einer Breakout-Marke bei 13,50 US-Dollar. Quant zeigt eine intakte Flaggenformation, benötigt aber einen Ausbruch über 100,36 US-Dollar. Polygon ist nach unten aus einem Wedge ausgebrochen und zeigt sich technisch schwach. Fetch.AI und SUI warten ebenfalls auf klare Signale für eine Richtungsentscheidung.

Snorter Token: Innovativer Trading-Bot vor Presale-Ende

Der Snorter Token nähert sich der 1,5 Millionen US-Dollar Marke im Vorverkauf und kombiniert Meme-Coin-Charakter mit funktionaler Trading-Technologie. Der für Solana nativ entwickelte Bot nutzt ein custom RPC-Setup für direkte, private Verbindungen zum Netzwerk und bietet damit Geschwindigkeitsvorteile gegenüber herkömmlichen Bots.

Snorter ist mit integrierten Schutzmechanismen gegen Sandwich-Angriffe, Honeypots und andere Krypto-Fallen ausgestattet. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist das integrierte Copy-Trading-System, das es Nutzern ermöglicht, Wallets von Top-Tradern live zu spiegeln. Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,0963 US-Dollar, wobei in wenigen Stunden der nächste Preisanstieg ansteht. Staking ist ab Kauf möglich mit einer Jahresrendite von derzeit 255 Prozent.

