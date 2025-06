X-Nutzer generiert 100.000 USD monatlich durch InfoFi-Plattform

Ein durchschnittliches Bruttogehalt von 4.200 EUR oder ein Median-Bruttogehalt von 3.650 EUR erscheint plötzlich bescheiden, wenn man die Erfolgsgeschichte eines X-Nutzers betrachtet. Der Anwender IcoBeast.eth hat mithilfe der InfoFi-Plattform Kaito innerhalb von nur 30 Tagen ein beeindruckendes Monatseinkommen von über 100.000 USD generiert. Diese außergewöhnliche Leistung zeigt das enorme Potenzial von Social-Media-Monetarisierung im Krypto-Bereich auf.

Erfolgreiche Monetarisierung trotz moderater Followerschaft

Der X-Nutzer IcoBeast.eth verfügt über lediglich 49.859 Follower, was nur einem Bruchteil der Reichweite vieler etablierter Key Opinion Leaders entspricht. Trotz dieser vergleichsweise bescheidenen Anhängerschaft konnte er über die vergangenen 30 Tage durch strategische Beiträge auf X und die Nutzung der InfoFi-Plattform Kaito beachtliche Einnahmen erzielen.

Seine Erfolgsstrategie basiert auf der konsequenten Teilnahme an verschiedenen Belohnungsaktionen. Den größten Anteil seiner Einnahmen erzielte er durch B00P (Pseudo-Airdrop) mit 90.000 USD, gefolgt von AIVAX (Presale) und Loudio mit jeweils 10.000 USD. Weitere bedeutende Beiträge stammten von Polkadot Board (5.000 USD), D3fi App AirDrop (2.500 USD), Arena AirDrops/Rewards (2.000 USD) und Random Protocol AirDrop (1.500 USD). Diese Aufstellung verdeutlicht die Vielfalt der verfügbaren Verdienstmöglichkeiten im InfoFi-Ökosystem.

Kaito: Monetarisierung durch qualitatives Content-Marketing

Die Teilnahme an Kaito Yappers erfolgt über die offizielle Website, nachdem ein X-Account verknüpft wurde. Anschließend können wichtige Metriken wie die Anzahl der Smart-Follower und deren Entwicklung über die Zeit eingesehen werden. Diese Daten bilden die Grundlage für den Beginn der Content-Erstellung und Monetarisierung.

Unter der Rubrik "Kaito Earn" finden sich verschiedene Kampagnen einzelner Krypto-Projekte, die Unterstützer mit AirDrops belohnen. Die Teilnahmebedingungen sind klar definiert: Nutzer veröffentlichen hochwertige Beiträge auf X und erwähnen dabei mindestens das X-Profil des jeweiligen Projektes sowie idealerweise auch das Kaito-Profil. Dabei steht die Qualität der Inhalte im Vordergrund, da das System Spam-Inhalte erkennt und entsprechend sanktioniert. Entscheidende Faktoren für den Erfolg sind das Engagement-Volumen, insbesondere von Smart-Followern, sowie die semantische Tiefe und Originalität der Beiträge.

SUBBD Presale: Innovative Unterhaltungsplattform mit KI-Integration

SUBBD repräsentiert eine wegweisende Unterhaltungsplattform, die SocialFi mit künstlicher Intelligenz verbindet und sich auf fesselnde Unterhaltung statt reine Informationsvermittlung konzentriert. Die Plattform adressiert zentrale Probleme der Creator-Subscriber-Economy wie überhöhte Gebühren, schlechte Content-Auffindbarkeit, begrenzte Verdienstmöglichkeiten und Creator-Burnout durch Überarbeitung.

Mit über 2.000 Top-Influencern erreicht SUBBD bereits eine kombinierte Anhängerschaft von mehr als 250 Millionen Personen in der 85 Milliarden USD schweren Creator-Subscriber-Economy. Die integrierte KI unterstützt sowohl Kreativschaffende als auch Nutzer bei zeitaufwendigen Aufgaben wie Video-Editing, Terminplanung und Tagging. Gleichzeitig ermöglicht sie Fans die Erstellung benutzerdefinierter Inhalte mit Genehmigung der Künstler, was theoretisch unendliche Skalierungsmöglichkeiten für Creator-Einnahmen eröffnet.

Direkt zur SUBBD Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.