KWS SAAT SE & Co. KGaA (ISIN DE0007074007) Einbeck, 27. Juni 2025 - Die KWS SAAT SE & Co. KGaA ("KWS") hat heute eine Vereinbarung zur Veräußerung ihrer 50%igen Beteiligungen an den nordamerikanischen Gemeinschaftsunternehmen AGRELIANT GENETICS INC. (Kanada) und AGRELIANT GENETICS LLC. (USA), zusammen "AgReliant", an GDM mit Sitz in Buenos Aires, Argentinien ("GDM") getroffen. Im Rahmen von Lizenzvereinbarungen veräußert KWS ferner die Rechte an genetischem Material aus der gemeinsamen Mais-Züchtung mit dem Joint-Venture-Partner Limagrain sowie die Rechte an ausgewähltem europäischem Mais-Züchtungsmaterial der KWS Gruppe für die Nutzung in Nordamerika (zusammen "Transaktion"). Mit dem Abschluss der Transaktion würde die KWS Gruppe ihre gesamten operativen Geschäftsaktivitäten in Nordamerika im Bereich Mais veräußern und damit die strategische Ausrichtung des Produktportfolios auf langfristig profitables Wachstum und unternehmerische Unabhängigkeit fortführen. KWS wird sich zukünftig verstärkt auf das profitable Maisgeschäft im europäischen Markt konzentrieren. Das Transaktionsvolumen für die Veräußerung der KWS-Anteile an AgReliant liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich (US-Dollar) und für die Lizenzvereinbarungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich (US-Dollar). Die getroffenen Vereinbarungen sehen für die KWS-Anteile und Lizenzen eine gestaffelte Kaufpreiszahlung über fünf Jahre vor, einschließlich eines signifikanten, sofort fälligen Kaufpreisanteils. Über die weiteren Details der Transaktion sowie die genaue Höhe der Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Die Veräußerung der KWS-Anteile an AgReliant wird im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 zunächst zu einer Wertminderung des entsprechenden Buchwerts im voraussichtlich niedrigen zweistelligen Millionenbereich (EUR) im Finanzergebnis der KWS Gruppe führen. Mit dem Inkrafttreten der Lizenzvereinbarungen zum Closing der Transaktion erwartet KWS dagegen einen deutlich positiven Einmalertrag in o.g. Größenordnung im Betriebsergebnis der KWS Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/2026 (Beginn: 1. Juli 2025). Die Jahresprognosen der KWS Gruppe für das laufende Geschäftsjahr bleiben unverändert bestehen und sind von der Transaktion nicht berührt. Die Transaktion ist von üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen abhängig. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2025 erwartet. AgReliant wurde im Jahr 2000 von Limagrain und KWS gegründet. AgReliant ist auf die Forschung, Produktion und den Verkauf von Saatgut spezialisiert und bietet Hochleistungssorten für Mais und Sojabohnen in Nordamerika an. GDM ist eine weltweit tätige Unternehmensgruppe, die sich der Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Pflanzengenetik für Reihenkulturen widmet. Das in Argentinien ansässige Familienunternehmen beschäftigt ca. 3.400 Mitarbeiter in 15 Ländern. Mitteilende Person: Peter Vogt

