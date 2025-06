BTC Bull Token: Weniger als 3 Tage für Presale und 10x-Chance

Der Vorverkauf des BTC Bull Token ist nun in die finale Phase übergegangen und fortan steht den Interessierten nur noch ein Zeitfenster von weniger als 3 Tagen zur Verfügung. Somit muss man sich jetzt beeilen, wenn man das Presale-Angebot nicht verpassen will.

Auf diese Weise konnte das Projekt über 7,54 Mio. USD einnehmen und die Nachfrage lässt nicht nach. Denn viele haben in dem BTC Bull Token einen einfachen Kandidaten für 10x erkannt. Aber wohin es sich aufgrund seiner Bindung an Bitcoin und seiner Meme-Kultur langfristig entwickeln wird, steht noch offen.

Außerdem stellt der BTC Bull Token die einfachste Möglichkeit für passive Bitcoin-Einkommen zur Verfügung. Denn diese sind ganz ohne komplizierte Prozesse wie Staking, Lending oder teure Hardware möglich.

Stattdessen werden die Inhaber einfach durch das Halten des eigenen BTCBULL-Coins mit echten Bitcoins aus der Schatzkammer belohnt. Somit werden also wesentlich mehr als verminderte Kursanstiege wie von Bitcoin, sondern deutlich mehr geboten.

In der aktuellen Presale-Phase werden die BTCBULL-Coins rabattiert für 0,00258 USD offeriert, was sich nach der Listung jedoch schnell ändern wird. Denn schon jetzt wurde eine hohe Anzahl von Token über den Staking-Pool gebunden und das Angebot verknappt.

Sofern Sie sich für ein heutiges Investment entscheiden, können Sie ihre BTCBULL-Coins staken, um ein passives Einkommen von 54 % pro Jahr zu erhalten. Angepasst werden die Zinsen dabei in Abhängigkeit zu den im Pool verwahrten Token.

BTCBULL verwandelt Bitcoin-Kursbewegungen in passive Einkommen

Die Inhaber der BTCBULL-Coins erhalten kostenlose Bitcoins, indem sie diesen einfach in ihrer Wallet halten. In diesem Zusammenhang hängt die Höhe von der Anzahl der Token ab, sodass mehr BTCBULL die Verdienste steigern.

Bei einem Bitcoin-Preismeilenstein von 150.000 USD wird der AirDrop erstmalig ausgeschüttet. Ab dann wiederholt sich der Prozess alle 50.000 USD, sodass die nächsten Ziele bei 200.000, 250.000 USD und so weiter liegen.

In denselben Abständen erfolgt außerdem der Burn-Mechanismus, welcher jedoch anstelle von Bitcoin-Belohnungen stattdessen die Umlaufversorgung des BTCBULL-Coins verringert. Dies beginnt es bei 125.000 USD, was somit auch 175.000, 225.000 USD und so weiter entspricht.

Quelle: https://btcbulltoken.com/home

Durch dieses Tokendesign wird die Kursentwicklung des BTC Bull Token an die von Bitcoin gebunden, was somit eine Schwachstelle der Memecoins löst. Selbst wenn es dafür keine absolute Garantie gibt, so sorgt er mit diesen Mechanismen trotzdem für eine besonders starke Bindung.

Deshalb könnten man über den BTC Bull Token auch sagen, dass es sich um eine Art gehebeltes Investment in den Bitcoin-Narrativ handelt. Dabei ermöglicht er seinen Inhabern nicht nur ein höheres Steigerungspotenzial, sondern ebenso passive Bitcoin-Belohnungen - also deutlich mehr als nur die Bitcoin-Kursanstiege.

Derzeit gibt es keine einfachere Möglichkeit, um Bitcoin zu verdienen, als den BTC Bull Token. Dies dachte sich wohl auch ein Wal, welcher am Donnerstag 7,5 Mio. BTCBULL-Coins gekauft hat. Haben mehr Investoren das System verstanden, dürfte der Token eine hohe Korrelation zu Bitcoin aufweisen und ihn sogar übertreffen.

https://etherscan.io/tx/0x315d61f46be3e00638a37b8898f20b3ff606d90c1440e053a1edb6bdcedb9e59

So könnte der BTC Bull Token die Gewinne von Bitcoin vervielfachen

Bitcoin wurde im Jahr 2010 das erste Mal an den Börsen für einen Preis in Höhe von 0,003 USD angeboten, womit dieser angesichts seines derzeitigen Kurses von 107.284 USD bis dato eine Rendite von beeindruckenden 35.761.333 % erzielt hat.

Somit hätten Anleger über einen Zeitraum von 15 Jahren einen durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 219 % verzeichnet. Mit einer solchen Entwicklung handelt es sich zudem um den Vermögenswert mit der größten Wertentwicklung in der Geschichte.

Noch sind keine Anzeichen einer Verlangsamung zu sehen. Schließlich zieht Bitcoin gerade immer mehr institutionelles Kapital an. Dies ist auf seine deflationären Tokenomics, den Status als sicherste Kryptowährung und seine zunehmende Rolle als Makro-Hedge und risikoreiche Wachstumsanlage zurückzuführen.

Daher stellt sich für die meisten auch nicht die Frage, ob Bitcoin steigen wird, sondern wann. Somit hat der BTC Bull Token noch einiges an Aufwärtspotenzial zu bieten. Die eingeplanten Burnings und die Bindung von fast 2 Mrd. BTCBULL in dem Staking-Pool rüsten den Coin hervorragende für stärkere Anstiege.

Gesteigert wird das Potenzial noch einmal mehr durch den Umstand, dass der BTC Bull Token ein Memecoin ist, die sich nicht selten in kürzester Zeit exponentiell entwickeln und vergleichbare Kursanstiege wie Bitcoin nach mehreren Jahren erzielen.

Ein Beispiel ist Wall Street Pepe, der allein am Donnerstag ein Kursplus von 68 % und über die vergangenen 30 Tage von 255 % verzeichnet hat. Schließlich hat Bitcoin in derselben Zeit nur ein Plus von rund 2 % erzielt.

Vor weniger als zwei Jahren wurde auch der Memecoin Pepe erschaffen, der von seinem Allzeittief bis auf sein Allzeithoch um 50.736.200 % gestiegen ist. Dies verdeutlicht, dass es sich bei den Memetoken um sehr attraktive Renditen handeln kann. Dabei komprimieren sie das, wofür Bitcoin 15 Jahre benötigt hat, wobei Pepe die Entwicklung in kurzer Zeit um 14.974.867 % übertroffen hat.

Quelle: TradingView

Die große Frage ist jedoch, was durch die Verbindung eines Memecoins mit dem Bitcoin-Preis entsteht.

Darum könnte der BTCBULL-Coin nach dem Launch an die Spitze steigen

Mit einem derzeitigen Vorverkaufspreis in Höhe von 0,00258 USD und einer Gesamtversorgung von 21 Mrd. BTCBULL-Coins kommt das Projekt somit zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Marktkapitalisierung von 54 Mio. USD. Deswegen handelt es sich auch noch um einen Micro-Cap-Coin.

Viele kleine Memetoken ohne echten Nutzen konnten sogar Marktkapitalisierungen von mehreren Hunderten Millionen und sogar Milliarden US-Dollar erzielen, was das Steigerungspotenzial von BTC Bull Token verdeutlicht.

Sollte der BTCBULL-Coin nach der ersten Listung nur einen Preis von 0,01 USD erreichen, könnten sich jetzige Investoren sogar über einen Gewinn von 4x freuen. Dies würde einer Bewertung von weniger als 210 Mio. USD entsprechen und bietet noch weiteres Potenzial, was jedoch deutlich unter den Memecoins mit weniger Substanz liegt.

Sofern der Bullenmarkt weiter Fahrt aufnimmt und Bitcoin steigt, sind auch BTCBULL-Kurse von 0,025 USD (10x) oder sogar 0,25 USD (100x) nicht vom Tisch. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn BTC einen Preis von 200.000 USD erreicht und mehrere Belohnungen des BTC Bull Token ausgelöst werden.

An dem Vorkauf können Sie nun jedoch nur noch weniger als 3 Tage teilnehmen. Dies geschieht über die Website von BTC Bull Token, mit welcher man eine digitale Geldbörse wie die des Partners Best Wallet verbindet und dann mit ETH, USDT und Bankkarte zahlt. Für die Qualifizierung des AirDrops sollten Sie die Partner-Wallet nutzen.

Folgen Sie dem BTC Bull Token auch in den sozialen Medien auf X und Telegram, um sich mit der Community auszutauschen und keine kurstreibenden Ankündigungen zu verpassen.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.