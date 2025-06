Krypto News: Zum Immobilienbesitzer mit Bitcoin? Kryptowährungen könnten bald als Sicherheit akzeptiert werden

Der neue US-Präsident war mit dem Wahlversprechen angetreten, ein "Crypto Friendly President" zu werden. Während die staatliche Bitcoin Reserve in den USA ja eher ein Schuss in den Ofen war, installierte er mit Paul Atkins einen Mann an der Spitze der SEC, der als Krypto zugewandt gilt. Nun geht die US-Regierung den nächsten Schritt, um Kryptowährungen, insbesondere dem Bitcoin, den Weg in den "Mainstream-Finanzmarkt" weiter zu ebnen. Die beiden Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac, die seit der Finanzkrise 2008 unter staatlicher Aufsicht stehen, sollen angewiesen werden, die Aufnahme von Kryptogeld in die Risikobewertung vorzubereiten. Das gab William J. Pulte, der Leiter der US Federal Housing Finance Agency (FHFA) auf X bekannt. Voraussetzung ist, dass die Kryptowerte überprüfbar sind und an US-regulierten zentralisierten Börsen gehalten werden.

After significant studying, and in keeping with President Trump's vision to make the United States the crypto capital of the world, today I ordered the Great Fannie Mae and Freddie Mac to prepare their businesses to count cryptocurrency as an asset for a mortgage.



SO ORDERED pic.twitter.com/Tg9ReJQXC3 - Pulte (@pulte) June 25, 2025

Was das für Bitcoin bedeuten würde

Jede Bewertung muss die Volatilität berücksichtigen und risikobasierte Abschläge einpreisen. Die hohe Volatilität von Kryptowährungen ist auch der Grund, warum diese bisher bei den Bonitätsbewertungen nicht mit eingeflossen sind. Allerdings müssen auch die Vorstände der jeweiligen Kreditgeber ihr Okay geben, wenn jemand seine Immobilie unter anderem mit Kryptos finanzieren möchte.

Sollte sich diese Regelung durchsetzen, könnte das ein Meilenstein für Bitcoin sein. Denn erstmals würde der Besitz von Bitcoin - zumindest unter bestimmten Bedingungen - offiziell als Teil der Vermögensbasis bei Kreditvergaben anerkannt. Das würde Bitcoin ein Stück weit aus der "reinen Spekulations-Ecke" herausholen und ihn stärker als liquiden, verwertbaren Vermögenswert etablieren. Vor allem für vermögende Krypto-Investoren öffnet das neue Spielräume bei Immobilienfinanzierungen. Gleichzeitig dürfte die Regulierung über zentrale Börsen den Druck auf dezentrale Plattformen erhöhen. Zudem stößt der Vorstoß nicht bei allen auf Gegenliebe, auch aus der Kryptoszene.

Es gibt Kritiker, die befürchten, dass Bitcoin so immer mehr zum zentralisierten Asset wird und sich damit Lichtjahre von seinem ursprünglichen Zweck als dezentralisiertes Zahlungsmittel entfernt. Aktuell notiert der BTC bei rund 107.000 US-Dollar, was durchaus eine Grundlage für einen Kredit bilden könnte - wäre da nicht die Volatilität. Das muss an dieser Stelle allerdings nicht negatives bedeuten, denn die großen Kursschwankungen können durchaus in beiden Richtungen auftreten.

