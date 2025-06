Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der preisgekrönte CFD-Broker präsentiert am 12. und 13. Juli im Hyatt Regency Casablanca seine innovative Multi-Asset-Technologie und zeigt sich als VordenkerXlence, ein schnell wachsender und weltweit tätiger CFD-Broker, wurde zum Diamond Sponsor der The Trading Show 2025 ernannt, die am 12. und 13. Juli 2025 im Hyatt Regency Casablanca in Marokko stattfinden wird.Dieses Sponsoring markiert das Ende eines rekordverdächtigen Quartals für das Unternehmen. Auf dem Smart Vision Summit in Oman im März 2025 wurde Xlence zum am schnellsten wachsenden FX-Broker ernannt. Dies zeigte, dass Xlence Fortschritte bei der Erweiterung des Marktzugangs und der Innovation in Nordafrika und darüber hinaus erzielte.Die The Trading Show ist Afrikas größte Veranstaltung, die institutionelle Anleger, Broker, Fintech-Pioniere und Börsen zusammenbringt, um die finanzielle Zukunft der Region zu definieren. Der Broker möchte durch seine Teilnahme an der Veranstaltung in Casablanca seine Beziehungen zu nordafrikanischen Tradern stärken.Nicolas Georgiou, Leiter für PR und Kommunikation bei Xlence, erklärte: "Casablanca entwickelt sich rasch zu einem Zentrum für den CFD-Handel in Nordafrika." "Unser Diamond Sponsorship unterstreicht unser langfristiges Engagement in diesem Bereich und bietet Tradern die Möglichkeit, unsere Konditionen zu testen und direkt mit unserem Team zu sprechen."Die rasche Einführung des elektronischen Handels in Marokko und der Rekord-Erfolg der Casablanca Stock Exchange im Jahr 2024 machen das Land zu einem idealen Standort für die Expansion von Xlence. Die Cloud-native Architektur des Brokers und sein Engagement für die Ausbildung von Tradern machen ihn zu einer geeigneten Wahl für institutionelle und private Kunden, die Leistung, Transparenz und Skalierbarkeit suchen.Informationen zu XlenceXlence ist ein globaler CFD-Broker, der sich verpflichtet hat, eine transparente, innovative und umfassende Handelserfahrung zu bieten. Xlence hat seinen Hauptsitz in Dubai und expandiert weltweit. Das Unternehmen kombiniert hochmoderne Plattformen mit professionellem Support, um Tradern zu helfen, sich auf dynamischen Märkten zu behaupten.Website: www.xlence.cominfo@xlence.comMedienkontakt:Nicolas Georgiou - PR & Kommunikationinfo@xlence.com+357 96199856Der Handel ist mit Risiken verbunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2606624/Xlence_Dark_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xlence-ist-diamond-sponsor-der-the-trading-show-2025-in-casablanca-302488795.htmlOriginal-Content von: Xlence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101308/100932975