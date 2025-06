Welche ETFs jetzt kaufen? - Chancen, Trends & Strategien (SPY, QQQ, GLD,...)

Anzeige / Werbung

Welche ETFs jetzt kaufen? - Chancen, Trends & Strategien

In diesem praxisorientierten Webinar dreht sich alles um das beliebte Finanzinstrument ETF (Exchange Traded Fund). Sie erhalten eine verständliche Einführung in die Welt der börsengehandelten Fonds, lernen die wichtigsten Funktionsweisen kennen und erfahren, wie sich ETFs gezielt für den Vermögensaufbau oder zur Diversifikation eines bestehenden Portfolios nutzen lassen.

Neben den Grundlagen wie Indexabbildung, Replikationsmethoden, Kostenstrukturen und Handelszeiten wird auch auf spezielle ETF-Strategien eingegangen - etwa zur Abbildung ganzer Branchen, Länder oder Themen wie Nachhaltigkeit und Technologie. Die Inhalte sind sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Anleger geeignet, die ihr Wissen vertiefen möchten. Dabei bringen wir einige Beispiele näher, welche konkreten Produkte zur Partizipation an der Entwicklung des MSCI World in Frage kommen und gehen auch auf die Schwächen dieses Index ein. Fast ebenso beliebt sind Gold-ETFs oder die Produkte auf den S&P500 sowie Nasdaq100. Doch auf was ist hierbei zu achten und gibt es diese Produkte auch in Euro?

Ein besonderer Fokus liegt somit in der heutigen Auftaktsendung einer längeren ETF-Reihe den Vorteilen des ETF-Handels über den renommierten Broker WH SelfInvest. Wir zeigen Ihnen, wie sie mit WH SelfInvest ETFs präzise und kosteneffizient handeln können - sei es über die moderne Handelsplattform, mit engen Spreads oder durch den Zugang zu zahlreichen internationalen Märkten via Tradingview. Auch praktische Aspekte wie Realtime-Kurse, transparente Gebühren und die von uns garantiert professionelle Kundenbetreuung werden thematisiert.

Das Webinar bietet somit einen idealen Einstieg für alle, die das Potenzial von ETFs verstehen und gleichzeitig von den Vorteilen eines erfahrenen Anbieters profitieren möchten. Fragen können auch in der nächsten Sendung, am 31. Juli, direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

