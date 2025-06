Die Xiaomi-Aktie hat zum Abschluss dieser Handelswoche ein neues Rekordhoch markiert. In Hongkong zogen die Notierungen um bis zu +8% an und überwanden somit erstmals die 60-HK$-Marke. Was sind die Gründe für diesen Kursanstieg und sollten Anleger jetzt noch auf den Zug aufspringen? Xiaomi setzt mit YU7 neue Maßstäbe Der chinesische Techkonzern hat am Donnerstag sein neues SUV-Modell, den YU7, am Markt eingeführt und damit alle Erwartungen übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...