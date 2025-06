© Foto: scusi - Zoonar.com/scusi

US-Tech ist teuer - es ist Zeit für Alternativen. Tim Seymour stellt seine neuen globalen Alternativen zu den "Magnificent Seven" vor. Von SAP bis TSMC: internationale Top-Aktien, die jetzt aufholen. Während US-Tech-Giganten wie Nvidia und Amazon lange Zeit die Schlagzeilen beherrschten, rücken inzwischen internationale Aktien stärker in den Fokus. Tim Seymour von Seymour Asset Management ist der Meinung, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um über die USA hinauszublicken. Er sieht in einigen großen ausländischen Konzernen eine echte Alternative zu den "Magnificent Seven", die oft deutlich günstiger bewertet sind. Seymour verweist auf eine auffällige Trendwende. Während der S&P 500 seit …