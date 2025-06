© Foto: adobe.stock.com

Silber stellt Gold in puncto Preisentwicklung derzeit in den Schatten. Das Momentum ist in Richtung Silber gekippt. Das lässt für die kommenden Wochen hoffen. Die Chance auf eine Silberpreisrallye ist daFavoritenwechsel im Edelmetallbereich - Silber profitiert In den letzten Wochen kristallisierte sich ein Favoritenwechsel im Edelmetallbereich heraus. Während der Goldpreis an Schwung und Dynamik einbüßte, legten andere Metalle so richtig los. An dieser Stelle sei nur auf die furiose Bewegung von Platin verwiesen. Aber auch der Kupferpreis lässt aktuell wenig anbrennen. Mit dem Ausbruch über die 5 US-Dollar schlug Kupfer ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf. Nicht zuletzt zählt …