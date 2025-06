Altimetrik, ein reines Unternehmen für KI-, Daten- und digitale Engineering-Lösungen, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von SLK Software ("SLK") bekannt, einem globalen Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von KI-, intelligenten Automatisierungs- und Analyselösungen spezialisiert hat. Die Übernahme wird die End-to-End-Enablement-Services von Altimetrik weiter stärken und den Kundenstamm erweitern, wodurch Altimetrik seinem Ziel, einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen, einen Schritt näher kommt. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

SLK wurde im Jahr 2000 gegründet und gilt als führendes Unternehmen in der Technologiebranche, das sich der Entwicklung innovativer digitaler Lösungen verschrieben hat. Diese strategische Übernahme wird die Kapazitäten von Altimetrik erheblich erweitern und das AI-first- und plattformnative Engineering-Modell von Altimetrik mit dem umfassenden Technologie-Dienstleistungsangebot von SLK zusammenführen, wodurch die Modernisierung der Unternehmensplattformen für die Kunden weiter beschleunigt wird.

Altimetrik gehört zu den fortschrittlichsten Anbietern digitaler Dienstleistungen mit hochentwickelten Daten- und Digital-Engineering-Kompetenzen, einem modularen Ansatz, der Kunden einen hohen ROI ermöglicht, und einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz bei daten- und KI-gesteuerten Implementierungen. Altimetrik wird darüber hinaus die tiefen Kundenbeziehungen, die globale Präsenz und die komplementären Führungskräfte von SLK nutzen, um seinen Kunden weiterhin innovationsgetriebene Wertschöpfung zu bieten.

"In der heutigen Welt sind KI und insbesondere generative KI und maschinelles Lernen der Motor, der echten Geschäftswert schafft", sagte Raj Sundaresan, CEO von Altimetrik. "Um ein AI-First-Geschäft zu ermöglichen, ist eine robuste Daten-Cloud-Infrastruktur, die auf einer strengen Produkt- und Plattformentwicklung basiert, von entscheidender Bedeutung. Unsere Investition in SLK spiegelt unsere Absicht wider, unser Engagement für Kunden zu vertiefen, die nach digitalen, KI-gesteuerten Lösungen suchen, die eine Wertschöpfung in beispielloser Geschwindigkeit und Größenordnung ermöglichen. Wir sind unglaublich begeistert und freuen uns darauf, SLK Software in der Altimetrik-Familie willkommen zu heißen."

"Dies ist keine traditionelle Integration. Es ist eine strategische Beschleunigung", sagte Parth Amin, Gründer und Vorsitzender von SLK Software. "Mit Altimetrik haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte wie Kundennähe, Menschenorientierung und Leidenschaft für Innovation und Agilität teilt. Gemeinsam werden wir unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit bewahren, die sie an uns schätzen."

Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen einen globalen Kundenstamm von über 150 Unternehmen bedienen, darunter Fortune-500-Unternehmen und einige der innovativsten Technologieunternehmen. Außerdem entsteht ein Partnernetzwerk, zu dem wegweisende Pioniere wie OpenAI, Amazon Web Services, Snowflake und Databricks gehören. Zusammen werden die Unternehmen weltweit über 10.000 Fachkräfte beschäftigen, um Kunden zu unterstützen, die sich auf dem Weg der digitalen Transformation befinden und nach innovativen Lösungen suchen, um ihre Altsysteme durch die Nutzung von Daten und KI zu modernisieren und gleichzeitig erstklassige Governance, Compliance und Plattform-Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören Unternehmen aus verschiedenen Branchen, von Finanzdienstleistungen und Zahlungsverkehr über Pharma und Biowissenschaften bis hin zu Technologie und Fertigung.

"Der Zusammenschluss von Altimetrik und SLK ist ein strategischer Sprung für die Branche", sagte Puneet Bhatia, Co-Managing Partner und Country Head für Indien von TPG Capital Asia und Vorstandsmitglied bei Altimetrik. "Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine AI-first-Plattform für digitales Engineering mit der Größe, Führungsstärke und Umsetzungskraft, um branchenübergreifend bedeutende Ergebnisse zu erzielen. Mit der Erfolgsbilanz und Erfahrung von TPG in der Unterstützung von Technologieunternehmen sind wir stolz darauf, diese nächste Phase des Wachstums und der Wertschöpfung begleiten zu dürfen."

"Diese Übernahme unterstreicht die Investmentthese von TPG im Bereich Technologiedienstleistungen, die darauf ausgerichtet ist, strategische Technologieanbieter zu unterstützen, die mit differenzierten Geschäfts-, Preis- und Liefermodellen die Daten- und KI-Transformation für Kunden vorantreiben", sagte Vivek Mohan, Business Unit Partner bei TPG Capital Asia und Vorstandsmitglied bei Altimetrik.

Raj Vattikuti, Vorstandsmitglied und Gründer von Altimetrik, hob die Breite und Tiefe des kombinierten Geschäfts hervor: "Über die Zusammenführung der Kompetenzen hinaus geht es bei der Fusion der beiden Unternehmen darum, das zu skalieren, was wir am besten können: reale Geschäftsprobleme präzise und schnell zu lösen. Mit SLK erweitern wir unsere Fähigkeit, Branchenkontexte einzubringen, Komplexität zu vereinfachen und KI-native Transformationen zu liefern."

Ajay Kumar, CEO von SLK Software, fügte hinzu: "Der kundenorientierte Ansatz von SLK hat zum Aufbau von KI-gestützten Angeboten geführt, die unseren Kunden herausragende Ergebnisse liefern. Als kombiniertes Unternehmen sind SLK und Altimetrik nun in der Lage, außergewöhnlichen Wert zu schaffen und messbare Ergebnisse in großem Maßstab für unsere Kunden zu erzielen."

Avendus Capital fungierte als exklusiver Finanzberater von SLK Software. EY fungierte als exklusiver Finanzberater von Altimetrik und TPG.

Über Altimetrik

Altimetrik ist ein reines KI-, Daten- und Digital-Business-Services-Unternehmen. Wir konzentrieren uns darauf, mit einem inkrementellen, produktorientierten Ansatz Geschäftsergebnisse zu liefern. Unsere branchenweit erste bewährte digitale Geschäftsmethodik bietet einen Entwurf für die Entwicklung, Skalierung und Markteinführung neuer Produkte. Unser Team aus über 6.000 Fachleuten mit Software-, Daten- und Cloud-Kenntnissen schafft eine agile Engineering-Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, die Technologien modernisiert und neue Geschäftsmodelle in kleinen Schritten aufbaut. Als strategischer Partner und Katalysator liefert Altimetrik schnell Ergebnisse ohne Unterbrechungen. Altimetrik wurde als "Major Contender" in der BFSI IT Services Specialists PEAK Matrix® Assessment 2025 der Everest Group und als "Product Challenger" in der ISG Provider Lens 2024 für Advanced Analytics und KI-Services ausgezeichnet und ist weiterhin führend bei der Bereitstellung innovativer digitaler Transformationen. Weitere Informationen finden Sie unter altimetrik.com.

Über SLK Software

SLK Software ist ein globaler Technologie-Dienstleister, der sich darauf konzentriert, KI, intelligente Automatisierung und Analytik zusammenzuführen, um durch eine Kultur der Partnerschaft mit unseren Kunden und eine evolutionäre Denkweise führende Technologielösungen für sie zu entwickeln. Seit 25 Jahren helfen wir Unternehmen aus verschiedenen Branchen Versicherungsanbietern, Finanzdienstleistern, Investmentmanagement-Unternehmen und Herstellern dabei, ihr Geschäft neu zu gestalten und ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. Als "Great Place to Work®"-zertifiziertes Unternehmen fördern wir einen Ansatz, bei dem wir in allem, was wir tun, den Status quo konstruktiv hinterfragen, um durch disruptive Technologien, angewandte Innovation und zielgerichtete Automatisierung Spitzenleistungen für unsere Kunden und für uns selbst zu erzielen. Erfahren Sie, wie wir führenden Unternehmen dabei helfen, ihr Geschäft neu zu gestalten, unter www.slksoftware.com

