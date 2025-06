Die größte Bank Skandinaviens zahlt nicht nur eine attraktive Dividende, sondern verfügt auch über eine solide Kapitalbasis und hohe Rentabilität. Wie sicher sind die Ausschüttungen?Diese Woche will ich zum ersten Mal ein Unternehmen aus Finnland im Dividenden-Radar in den Fokus nehmen. In dem Land mit nur 5,6 Millionen Einwohnern gibt es einige Kandidaten für nachhaltige Value-Titel mit interessanten Ausschüttungen, einer sticht aber besonders hervor: Nordea. Die größte Bank Skandinaviens bietet nicht nur die bei weitem höchste Rendite unter den in Frage kommenden Titeln, sondern erfreut sich auch einer großen und stabilen Anlegerbasis in Nordeuropa. Nachdem wir uns also in der vergangenen …