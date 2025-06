Zum Börsenschluss in den USA ist die Palantir-Aktie am Freitag mit einem Minus von 10,6 Prozent aus dem Handel gegangen - ein Einbruch auf rund 130 Dollar. Dort liegt nach dem Mega-Lauf der vergangenen Wochen eine erste Unterstützung. Mehr als Gewinnmitnahmen dürften auf den ersten Blick nicht hinter dem Rücksetzer stecken.Palantir baut jedenfalls sein Engagement in strategisch relevanten Industrien weiter aus. Ein neu gegründetes Nuklear-Startup namens The Nuclear Company wird dem Tech-Unternehmen ...

