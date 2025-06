Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Yutong Bus (https://en.yutong.com/) ("Yutong", SHA: 600066), ein weltweit tätiger Nutzfahrzeughersteller, präsentierte auf dem UITP Summit 2025, dem vom 15. bis 18. Juni in Hamburg stattgefundenen Kongresses, seine Innovationen für einen umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehr unter dem Motto "Think Eco, Move Green". Zu den Vorzeigemodellen gehören der Batterie-Elektro-Intercitybus IC12E und der Premium-Stadtbus U12.Yutong IC12E \uff1a Elektrischer Intercitybus mit hohem Standard - speziell für den europäischen Markt entwickeltDer Yutong IC12E wurde speziell für den Intercity-Betrieb auf dem europäischen Markt entwickelt und gebaut. Er bietet die Vorteile einer großen Reichweite, starker Leistung, großer Kapazität und hervorragender Qualität.Am 19. Juni nahm der IC12E an einer Herausforderung teil, die sich über vier europäische Länder erstreckte: beginnend in Hamburg (Deutschland), führt der Weg über Kopenhagen (Dänemark) und Göteborg (Schweden) und erreicht schließlich Oslo (Norwegen). Diese Reise umfasst verschiedene Straßenbedingungen, einschließlich städtischer Straßen, Autobahnen, Brücken, Küstenlinien und Rampen, wodurch die außergewöhnliche Leistung und Anpassungsfähigkeit des IC12E in unterschiedlichen Umgebungen voll zur Geltung kommt. Die Testdaten zeigen, dass das Fahrzeug über eine Strecke von 1272 km bei einem durchschnittlichen Energieverbrauch von nur 0,7 kWh/km (das Fahrzeug war nicht voll beladen) seine außergewöhnliche Führungsstärke in der neuen Energietechnologie unter Beweis gestellt hat.Während des Tests absolvierte der IC12E erfolgreich eine 510 km lange Strecke zwischen Deutschland und Dänemark, wobei der SOC von 99 % auf 31 % sank und eine Restreichweite von 170 km angezeigt wurde. Beim Test der Ladeeffizienz stieg der SOC von 13 % auf 99 % in nur 1 Stunde und 40 Minuten beim Laden mit einer einzigen Pistole. Auf den kontinuierlichen Steigungsstrecken in Norwegen zeigte der IC12E eine starke Leistung mit einer Steigfähigkeit von 20 %.Yutong U12, ein batteriebetriebener Premium--E-Bus (https://en.yutong.com/products/U12.shtml)für den Einsatz auf Hauptverkehrsstrecken in StädtenDer mit dem Busworld Design Label ausgezeichnete U12 verfügt über eine 12 Meter lange Karosserie, die bis zu 95 Fahrgäste befördern kann, und ist mit einer hochfesten, robusten Karosseriestruktur mit geschlossenem Ring sowie dem YESS-Batteriesicherheitssystem ausgestattet, das Sicherheit, Effizienz, Komfort und intelligentes Management vereint.Yutong wird auch in Zukunft mit umweltfreundlichen, sicheren sowie komfortablen Mobilitätslösungen einen Mehrwert für Kunden schaffen und das öffentliche Verkehrserlebnis verbessern.Weitere Informationen finden Sie auf https://en.yutong.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2720817/7a548c35ecaf429bf2e02e2d08f11e75.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=zIAHzDjtCB8View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-stellt-auf-dem-kongress-uitp-summit-hamburg-2025-die-neue-generation-des-batterie-elektro-intercitybusses-ic12e-vor-und-prasentiert-elektrifizierungs-innovation-302493886.htmlPressekontakt:Herr Allan Yan\uff0cManager für internationale Öffentlichkeitsarbeit\uff0cyanxyd@yutong.comOriginal-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/6065150