Krypto-Analysten: Deswegen rechnen sie jetzt mit einer Altcoin-Saison!

Nachdem es durch den Waffenstillstand auf dem Krypto-Markt zu einer Erholungsrally gekommen ist, hat die Dynamik etwas nachgelassen. Laut Einschätzung von zwei viel beachteten Krypto-Analystn sei dies nun jedoch der richtige Zeitpunkt, um in die Altcoins einzusteigen. Was sie zu dieser Vermutung kommen lässt, erfahren Sie jetzt hier.

Sheldon Diedericks rechnet mit Kursexplosionen bei Altcoins

Der von Crypto Banter bekannte Krypto-Analyst Sheldon Diedericks hat in seiner neuesten Analyse mitgeteilt, dass er in der nächsten Zeit bei den Altcoins explodierende Kurse erwartet. Dies führt er auf eine Reihe von Faktoren zurück.

Unter anderem verweist er auf den Rückgang der Bitcoin-Dominanz, was historisch eine Umschichtung des Kapitals von dem sicheren Hafen in Form des digitalen Goldes zu den volatileren Altcoins signalisiert hätte.

Zudem hätte Bitcoin schon 60 bis 70 % seines Bullenlauf hinter sich, weshalb er nun ein geringeres Renditepotenzial bieten würde. Im Gegensatz dazu würden sich viele Altcoins hingegen 70 bis 80 % von ihren Allzeithochs entfernt befinden, wobei er einen frühzeitigen Einstieg für entscheidend hält.

Dieser Umstand würde laut Sheldon nun noch einmal dadurch verstärkt werden, dass viele von ihnen wie Solana, Ethereum, Sui und Injective kurz vor dem Durchbruch einer wichtigen Trendlinie stehen. Dadurch würde laut ihm ein bullischer Trend eingeleitet werden.

Außerdem schätzt der Krypto-Analyst die Engulfing Candle (verschlingende Kerze), die Verluste der vergangenen 3 Wochen neutralisiert hat, als förderlich für Bitcoin ein. So rechnet er auch in der nächsten Woche mit einer grünen Wochenkerze, welche wiederum bullisch für das Sentiment wäre.

Dabei würden die vielen Short-Positionen der Anleger bei Bitcoin kein Problem darstellen. Stattdessen hält er hingegen einen Short Squeeze mit einer Liquidierung von 30 bis 40 Mrd. USD für möglich, welche BTC auf 112.000 bis 120.000 USD treiben würden. Sobald Bitcoin diese Preise erreicht hat, würde laut Sheldon die echte Altcoin-Saison beginnen.

Krypto-Analyst Michaël van de Poppe erwartet ebenfalls Bullenmarkt

Auch der viel beachtete Krypto-Analyst Michaël van de Poppe hat sich der Prognose von Sheldon angeschlossen. Als weiteren Indikator dafür führte er die bullische Divergenz von TOTAL3/BTC an, also der Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ohne Bitcoin und Ethereum im Verhältnis zu BTC.

In diesem Zusammenhang erwartet Poppe, dass die Altcoins ohne BTC und ETH schon bald die Hochs aus dem April und Mai wieder sehen könnten. Basierend auf dem aktuellen Niveau würde dies einem Anstieg von 2x entsprechen, von dem die Coins durchschnittlich profitieren könnten.

Ebenfalls für positiv erachtet Poppe die Schwäche des Goldpreises, der im Vergleich zu seinem Allzeithoch vom 22. April mittlerweile schon wieder 6,46 % seines Wertes verloren hat. Denn dies sei seiner Einschätzung noch ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Altcoin-Saison bald einsetzen wird.

Vor allem bei schlechten Wirtschaftsdaten in der aktuellen Woche rechnet Poppe mit einer Zunahme der Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen in den USA. Sofern dann wieder mehr Liquidität in den Krypto-Markt gelangt, sei dies vor allem für die Altcoins förderlich. Das haben sich vermutlich auch viele gedacht, die zuletzt in die Bitcoin-Alternative BTC Bull Token gesprungen sind.

Ist der BTC Bull Token nun der beste Altcoin für den Bullenmarkt?

Die meisten Memecoins stellen lediglich einfallslose Eintagsfliegen dar, weil von ihnen Tausende pro Tag erstellt werden. Dennoch gibt es immer wieder einige besonders aufsehenerregende Kandidaten, die längerfristig das Interesse der Anleger auf sich ziehen können. Eine solche seltene Gelegenheit bietet nun der BTC Bull Token.

Denn er stellt den ersten Bitcoin-Treasury-Memecoin und daher eine Kombination aus dem BTC-Treasury-Hype mit Kursanstiegen von teilweise Tausenden Prozenten in wenigen Tagen und den viralen sowie auf die Gemeinschaft zentrierten Memetoken dar. Das Beste ist jedoch, dass er ebenso die große Community und starke Etablierung von Bitcoin nutzt.

Bemerkenswert ist, dass die Entwickler mit ihrem Tokendesign tendenziell für eine höhere Korrelation mit BTC sorgen. Denn bei Bitcoin-Preisrekorden werden verschiedene Mechanismen aktiviert, welche die Inhaber des BTCBULL-Coins belohnen. Daher werden sie auch eher dann gekauft, wenn Bitcoin vor neuen Rekorden steht.

Einer der Hauptgründe für die hohe Finanzierungssumme während des Presales dürften die passiven Bitcoin-Einkommen darstellen, welches die Leichtesten des Web3 sein sollen. Ebenso werden nicht nur wie von BTC immer weniger Coins emittiert, sondern diese über Burnings dauerhaft vernichtet, um für einen Preisturbo zu sorgen.

Auch angesichts der geringen Marktkapitalisierung betrachten viele den BTC Bull Token als ein gehebeltes Investment in den Bitcoin-Narrativ, wobei Gewinne von 10x bis 100x in Aussicht gestellt werden. Zwar gibt es dafür keine Garantie, jedoch ist er innovativ, nützlich und chancenreich, während er im Bullenmarkt startet.

Nach einer Finanzierungssumme in Höhe von über 7,59 Mio. USD steht Interessierten nur noch ein Zeitfenster von weniger als zwei Tagen zur Verfügung, um in den Vorverkauf von BTC Bull Token einzusteigen. So lange können die Coins noch unter dem späteren Einführungspreis für derzeit 0,00258 USD gekauft werden.

