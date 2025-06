Krypto-Markt-Update: Wichtigstes aus Wirtschaft, Geopolitik und Web3

Eine ereignisreiche Woche steuert auf ihr Ende zu und hat den Krypto-Markt nach einer Rally vorerst in einem Leerlauf belassen. Welche Ereignisse aus Wirtschaft, Politik und Kryptoindustrie am wichtigsten waren, erfahren Sie in diesem Artikel.

US-Verbraucher und Wirtschaft gerät stärker unter Druck

Die Auswirkungen der Inflation werden an unterschiedlichsten Stellen sichtbar. So müssten die Amerikaner laut unusual_whales nun 70 % mehr als vor sechs Jahren verdienen, um sich noch ein komfortables Medianpreis-Haus leisten zu können. Nominal betrachtet sind die Löhne jedoch in dieser Zeit im Schnitt um rund 26,2 % gestiegen, was die Diskrepanz verdeutlicht.

Ähnlich sieht es bei der Inflation der Prämien für die Krankenkassen aus, welche seit dem Jahr 2000 um 342 % zugenommen haben. Dies entspricht jährlich 6,1 % und ist somit auch deutlich über der CPI-Inflationsrate der USA, welche jetzt bei 2,5 % liegt. Aber auch bei den Preisen der Gebrauchsgüter war zuletzt ein so steiler Anstieg zu verzeichnen, wie zuletzt während der Corona-Krise.

Dementsprechend hat sich die Ausgabebereitschaft der US-Bürger verringert. Da der Konsum jedoch der Motor der US-Wirtschaft ist und rund 68 bis 70 % des BIPs ausmacht, wird sich dies auch bei den Unternehmen bemerkbar machen. Da diese die höheren Preise allerdings aufgrund des Rückgangs der Nachfrage nicht so leicht an die Verbraucher weitergeben können, dürfte dies auf Kosten der Marge gehen. Durch Verluste der Aktien, können auch die Kryptos beeinträchtigt werden.

Leitzinserwartungen in den USA | Quelle: CME FedWatch Tool

Einige Finanzexperten wie Bob Elliott erwarten hingegen, dass die meisten Auswirkungen der Zölle noch bevorstehen. Die Märkte rechnen allerdings zu 91,95 % am 17. September mit der ersten Zinssenkung in den USA um 25 Basispunkte.

Geopolitisch hat sich der Konflikt zwischen dem Iran und Israel nach dem US-Angriff vorerst entschärft. Dennoch erwarten einige Militärexperten, dass die Urananreicherungen des Irans nicht vernichtet und somit die militärischen Ziele der israelischen und US-amerikanischen Regierung noch nicht erfüllt seien.

Wie lange die Waffenruhe anhält und ob es noch zu einer Sperrung der Straße von Hormus sowie einer Ölkrise und einem Anstieg der Inflation auf mehr als 5 % kommt, bleibt noch abzuwarten. Auf jeden Fall erwarten Geostrategen dies als mögliches Druckmittel gegenüber den USA, auch wenn die vollständige Sperrung praktisch nicht möglich ist, wären dennoch höhere Verluste für Kryptos zu erwarten.

Adoption der Kryptowährungen schreitet weitet voran

Laut dem auf Kryptowährungen spezialisierten Berater, David Bailey, soll eine Chance von 75 % bestehen, dass ein neues Gesetz folgen könnte, welches die Zahlungen mit Kryptowährungen unter 600 USD steuerfrei macht. Somit könnte ein Großteil des Verwaltungsaufwands eliminiert werden, was eine schnellere Adoption von digitalen Assets ermöglicht.

Einen großen Erfolg konnten die Kryptowährungen in dieser Woche auch im Immobiliensektor verbuchen. Denn während Hypotheken früher mit dem wertstabileren Gold abgesichert wurden, hat sich der Trend zu den an Wert verlierenden Fiatwährungen verlagert. Bitcoin konnte selbst in den letzten Jahren höhere Gewinne gegenüber dem US-Dollar erzielen als Gold, weshalb BTC nun auch als Hypothekensicherheit genutzt werden soll. Daher dürfte die Nachfrage durch die Bemühungen von etwa Fannie Mae und Freddie Mac weiter zunehmen.

Aber auch in anderen Ländern interessiert man sich verstärkt für Kryptowährungen. So hat in Bolivien die Krypto-Adoption seit der Abwertung der lokalen Fiatwährung um 600 % zugenommen. Ebenso hat Russlands zweitgrößte Bank VTB nun Möglichkeiten für den Kauf und den Handel von digitalen Assets geschaffen, was für weitere Liquidität sorgen wird. Zudem überlegt nun auch Indien, eine strategische Krypto-Reserve anzulegen.

BREAKING:



INDIA'S RULING PARTY IS CONSIDERING ESTABLISHING A STRATEGIC BITCOIN RESERVE pic.twitter.com/mzPWH3ug2z - Crypto Rover (@rovercrc) June 26, 2025

Bemerkenswert sind auch die Fortschritte im Bereich des On-Chain-Handels. Nach dem großen Erfolg von Hyperliquid entstehen immer mehr Konkurrenten, welche teilweise den zentralen und dezentralen Handel fusionieren. Ebenso wurde auf Solana die Axiom Exchange gestartet, die mittlerweile das umsatzstärkste Protokoll Pump.Fun übertroffen hat.

Auch bei der Adoption gab es einige Fortschritte zu verzeichnen. So gibt es mit Nano Labs nun auch das erste BNB-Treasury-Unternehmen, nachdem zuvor schon einigen für Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP erschienen sind. Währenddessen konnte Ethereum inklusive Layer-2s neue Rekorde bei der Adoption verzeichnen, was auf eine positive Entwicklung hindeutet.

Zudem wird in weniger als 34 Stunden der Vorverkauf des ersten Bitcoin-Treasury-Memecoins mit dem Namen BTC Bull Token abgeschlossen, welcher seine Inhaber erstmalig mit passiven Bitcoin-Einkommen belohnt. Dementsprechend groß ist bereits die Vorfreude, wobei viele aufgrund des innovativen und nützlichen Geschäftsmodells von 10x bis 100x ausgehen.

