Kupfer ist zweifelsohne eines der wichtigsten Metalle unserer Zeit. Es ist das Herzstück der Energiewende, der E-Mobilität, der Elektronik und der Solarenergie. Überall, wo es um Technik, Maschinenmobilität und Energieübertragung geht, spielt Kupfer eine zentrale Rolle.

In diesem Video und Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Marktsituation von Kupfer, die langfristigen Perspektiven und warum gerade das Unternehmen Arizona Sonoran Copper für Investoren zunehmend interessant wird.

Der Kupferpreis im langfristigen Aufwärtstrend

Der Kupferpreis befindet sich seit Jahrzehnten in einem Aufwärtstrend. Aktuell sehen wir im sogenannten Point-and-Figure-Chart einen sehr markanten Widerstand bei rund 5 US-Dollar pro Pfund Kupfer, den der Markt in den letzten fünf Jahren gleich viermal getestet hat. Sollte der Kupferpreis diese Marke von 5,75 US-Dollar durchbrechen, könnten mittelfristig Preise zwischen 7,50 und 10,50 US-Dollar pro Pfund realistisch werden.

Quelle: StockCharts.com

Diese Preisentwicklung spiegelt die fundamentalen Veränderungen wider, die sich durch den steigenden Bedarf an Kupfer ergeben - nicht nur für klassische Anwendungen, sondern zunehmend auch für Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Rechenzentren und die Infrastruktur der Energiewende.

Kurzfristige Schwankungen und geopolitische Einflüsse

Obwohl die langfristigen Aussichten für Kupfer sehr positiv sind, können kurzfristig Schwankungen auftreten. Besonders die geopolitische Lage sorgt immer wieder für Unsicherheiten auf dem Markt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, das mit einem Verbrauch von über 56 % den mit Abstand größten Kupfermarkt weltweit darstellt.

Quelle: RBC

Momentan befindet sich China noch in einer Erholungsphase. Sollte die Nachfrage dort schwächer ausfallen als erwartet, könnte der Kupferpreis kurzfristig auf etwa 4 bis 4,20 US-Dollar pro Pfund fallen. Dies ist jedoch eher als temporäre Korrektur zu verstehen, da die Nachfrage aus den Bereichen Infrastruktur und E-Mobilität langfristig weiter steigen wird.

Angebotsengpässe und Herausforderungen im Bergbau

Ein weiterer zentraler Faktor für die Kupferpreisentwicklung ist das verfügbare Angebot. Der Ausbau neuer Kupferminen gestaltet sich schwieriger und teurer als erwartet. Genehmigungsverfahren dauern oft Jahre, und die Entwicklung neuer Großprojekte ist mit hohen Investitionen und Risiken verbunden.

Im vierten Quartal des letzten Jahres und im ersten Quartal dieses Jahres konnte das Minenangebot zwar leicht um 1,2 % steigen. Doch Störungen in wichtigen Fördergebieten wie Kamoa-Kakula in der Demokratischen Republik Kongo sowie Wartungsarbeiten an Schmelzanlagen könnten die Produktion im zweiten Quartal wieder dämpfen.

Experten, darunter die Analysten von RBC, prognostizieren zwar einen Anstieg des Minenangebots bis 2026, wenn neue Anlagen hochgefahren werden. Ein kleiner Angebotsüberschuss könnte dann möglich sein, vor allem wenn die Minenprojekte wie Corp Panama wieder anlaufen. Doch diese Hoffnung ist mit Vorsicht zu genießen, da die Erzgehalte in den neuen Minen weltweit sinken und somit höhere Kupferpreise notwendig sind, um die Projekte wirtschaftlich zu machen.

Langfristige Nachfrage: E-Mobilität, Kernkraft und künstliche Intelligenz

Quelle: RBC

Die Nachfrage nach Kupfer wird durch mehrere Megatrends angetrieben. Neben der klassischen Nutzung in der Elektronik und Energieübertragung gewinnt vor allem die Elektromobilität an Bedeutung. Elektroautos benötigen deutlich mehr Kupfer als Verbrennerfahrzeuge, da Kupfer in Batterien, Elektromotoren und Ladestationen verbaut wird.

Auch der Ausbau der Kernkraftwerke sowie der Strominfrastruktur insgesamt erfordert große Mengen an Kupfer. Zudem entstehen immer mehr Rechenzentren, die für die künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste unverzichtbar sind. Diese Rechenzentren sind extrem kupferintensiv, da sie hohe Anforderungen an Kühlung und Stromversorgung haben.

Diese Entwicklungen führen dazu, dass die Nachfrage nach Kupfer mittel- bis langfristig das Angebot deutlich übersteigen wird. Ab etwa 2028 wird eine wachsende Angebots-Nachfrage-Lücke erwartet, die den Kupferpreis weiter nach oben treiben dürfte.

Arizona Sonoran Copper: Ein vielversprechendes Projekt in den USA

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen wie Arizona Sonoran Copper immer stärker in den Fokus von Investoren. Das Unternehmen entwickelt eine Kupfermine in den USA, die mit moderner Technologie und einem vergleichsweise niedrigen Kapitalbedarf überzeugen kann.

Die sogenannte Preliminary Economic Assessment (PEA) von 2024 zeigt einen Tagebaubetrieb mit einer jährlichen Produktion von 116.000 Tonnen Kupferkathoden in den ersten 20 Jahren der Lebensdauer. Die Gewinnung erfolgt mittels Haufenlagerung und dem SX/EW-Verfahren (Solvent Extraction/Electrowinning), das sich besonders für oxidiertes und angereichertes Material eignet.

Die Arbeiten für eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) laufen auf Hochtouren. Dabei werden technische Studien wie Hydrologie und geotechnische Bohrungen abgeschlossen, während Tests und endgültige Analysen noch ausstehen. Die Veröffentlichung der PFS wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet.

Parallel dazu laufen Erdarbeiten und Probebohrungen im Projektgebiet Kaktus West, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Planung voranzutreiben. Die Metallurgie stimmt mit den bisherigen PEA-Ergebnissen überein, und zusätzliche Tests mit Primärsulfidmaterial werden durchgeführt. Die Proben aus dem Grubensee werden bis Juni entnommen und sollen im Flussdiagramm der PFS berücksichtigt werden.

Finanzierung und Aktienentwicklung

Um die weitere Entwicklung des Projekts zu sichern, hat Arizona Sonoran Copper kürzlich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 45 Millionen kanadischen Dollar durchgeführt. Die Emission erfolgte zu einem Preis von zwei kanadischen Dollar pro Aktie, wobei 22,5 Millionen neue Aktien ausgegeben wurden. Damit ist das Unternehmen gut finanziert, um die nächsten Schritte bis zur Bauentscheidung zu gehen.

Aus technischer Sicht zeigt der Aktienchart ein klares Kaufsignal: Der 50-Tage-Durchschnitt hat den 200-Tage-Durchschnitt durchbrochen, und beide gleitenden Durchschnitte bewegen sich nach oben. Der Aktienkurs liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf eine positive Marktdynamik hinweist.

Quelle: StockCharts.com

Für die nächsten 18 Monate wird ein Kursziel von 3,50 bis 4 kanadischen Dollar für die Aktie von Arizona Sonoran Copper prognostiziert, was für Investoren eine attraktive Chance darstellt.

Fazit: Kupfer bleibt ein Schlüsselmetall für die Zukunft

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kupfer als Metall der Energiewende, E-Mobilität und Technologie langfristig eine herausragende Rolle spielt. Trotz kurzfristiger Schwankungen und geopolitischer Risiken zeigt sich der Kupfermarkt robust und mit einem klaren Aufwärtstrend.

Die Herausforderungen bei der Erschließung neuer Minen und die steigende Nachfrage aus zukunftsträchtigen Branchen werden den Kupferpreis mittelfristig weiter nach oben treiben. Investoren sollten insbesondere Unternehmen wie Arizona Sonoran Copper im Blick behalten, die mit innovativen Projekten und solider Finanzierung gut positioniert sind, um von diesem Trend zu profitieren.

Die Entwicklung im Kupfermarkt bleibt spannend und bietet zahlreiche Chancen für alle, die frühzeitig auf die richtigen Projekte und Unternehmen setzen.

