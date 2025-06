Altcoins im Juli: So steht es um die Bitcoin Nachfolger

Zum Start in den Juli bleibt die Lage bei den Altcoins uneindeutig. Zwar gab es im TOTAL3-Chart - der das gesamte Krypto-Marktvolumen ohne Bitcoin und Ethereum abbildet - einen leichten Ausbruch nach oben, doch die Bewegung verliert bereits an Schwung. Technisch gesehen formt sich aktuell lediglich eine kleine Bullenflagge. Ein klarer Bruch über das letzte Hoch fehlt bislang. Erst oberhalb von 828 Milliarden US-Dollar wären neue Impulse zu erwarten, mit potenziellen Zielzonen bei 860 bis 950 Milliarden. Auf Tagesbasis bleibt der Markt allerdings weiter in einem übergeordneten Abwärtskanal.

Experte Krypto Trading und sieht noch keinen AUsbruch, Quelle: https://www.youtube.com

Auch die Bitcoin-Dominanz trägt nicht zur Entspannung bei. Zwar wurde eine Bullenflagge leicht nach unten durchbrochen, doch echte Dynamik bleibt aus. Die Dominanz liegt weiter über 66 Prozent - und erst unter 61,6 Prozent würde eine technische Struktur entstehen, die Altcoins begünstigt. Der Abstand dorthin ist noch deutlich. Eine echte Altcoin-Season ist damit nach wie vor nicht in Sicht.

Altcoins im Detail

Litecoin (LTC) konnte sich zuletzt über 83,50 US-Dollar stabilisieren. Aktuell steht der Test der 87,25 US-Dollar an. Sollte ein Ausbruch gelingen, könnten kurzfristig 90,50 bis 91,30 US-Dollar folgen. Ein Rückfall unter 85,30 US-Dollar würde hingegen auf eine erneute Korrektur bis 81 US-Dollar hindeuten.

XRP arbeitet weiter an einem Ausbruch über die diagonale Widerstandslinie. Die Zone um 2,20 bis 2,26 US-Dollar ist entscheidend. Bleibt XRP über 2,15 US-Dollar, könnte sich eine kurzfristige Long-Chance ergeben - unter 2,13 droht ein Rücksetzer auf 2,00. Der Gerichtsfall mit der SEC könnte für IMpulse sorgen, der Wochenabschluss war schon vielversprechend.

https://twitter.com/XRP_investing/status/1939128292923318305

Cardano (ADA) zeigt sich weiterhin schwach. Trotz kleiner Erholungsversuche im Bereich von 0,55 US-Dollar fehlt es an Impulsen. Ein Breakout über 0,58 US-Dollar würde Potenzial bis 0,64 freisetzen. Fällt ADA unter 0,51 US-Dollar, dürfte die Abwärtsstruktur bestehen bleiben.

VeChain (VET) konsolidiert nahe der 2-Cent-Zone. Ein Ausbruch über 0,0215 US-Dollar wäre ein bullisches Signal mit Ziel bei 0,0230. Unterhalb von 0,02 wird das Setup brüchig - ein Rückfall auf 1,76 Cent wäre dann möglich.

Solana (SOL) hatte die erwarteten Marken bei 145 und 148 US-Dollar präzise abgearbeitet. Aktuell befindet sich der Kurs in einer Konsolidierungsphase mit bullischem Charakter. Ein Ausbruch über 155 US-Dollar könnte eine Bewegung in Richtung 162 und bei starker Dynamik sogar bis 210-225 US-Dollar einleiten.

Chainlink (LINK) ist bereits aus einem abwärts gerichteten Muster ausgebrochen und testet derzeit den Widerstandsbereich um 13,50 US-Dollar. Hält der Retest, wäre ein Lauf bis 14,10 realistisch. Kritisch wird es unterhalb von 12,30 US-Dollar.

Quant (QNT) hat nach dem Ausbruch bei 100 US-Dollar wie erwartet das Ziel bei 108,50 erreicht. Ein weiterer Schub über 111 US-Dollar würde Raum für Anstiege bis 116 und 121 US-Dollar schaffen. Das Setup bleibt bullisch, solange 103 US-Dollar verteidigt wird.

Polygon (MATIC) bleibt unter der Schwelle von 0,1815 US-Dollar eingeklemmt. Ohne einen Ausbruch droht das aktuelle Muster in eine bärische Fortsetzung überzugehen. Potenzielle Rücksetzer könnten bis 16,3 Cent reichen.

Polygon am Scheideweg, Quelle: https://www.youtube.com/

Fetch.AI (FET) steht knapp unter dem Widerstand bei 0,692 US-Dollar. Ein Durchbruch würde Potenzial bis 0,74 freisetzen. Technisch betrachtet fehlt aber noch der klare Trigger.

SUI hat sich nach einem Ausbruch gut gehalten. Die Marke bei 2,84 US-Dollar ist jetzt der nächste Schritt - darüber eröffnet sich der Weg in die Zone von 2,95 bis 3,15 US-Dollar. Unterhalb von 2,55 wird es gefährlich.

TAO (Bittensor) notiert derzeit um 330 US-Dollar. Der große Widerstand liegt bei 338 US-Dollar. Wird dieser Bereich überwunden, sind 345 bis 360 und langfristig sogar 400 US-Dollar erreichbar. Bislang fehlt jedoch das klare Ausbruchssignal.

Bitcoin Bull Token (BTCBULL) beendet morgen seinen Presale und wird schon bald auf den dezentralen Börsen starten. VIele experten erwarten nochmal einen kurzfristige Schub in den letzten Stunden des Vorverkaufs, denn der Token könnte nach dem Start hohe Volatilität zeigen.

Schon 7,6 Millionen im Presale, Quelle: https://btcbulltoken.com/de

BTC Bull Token kurz vor Presale-Ende - letzte Chance auf Early-Entry

Das Konzept hinter dem Projekt: Wer BTCBULL hält, erhält bei jedem 50.000 US-Dollar-Sprung des Bitcoin-Preises echte BTC-Airdrops. Die erste Ausschüttung erfolgt bei 150.000 US-Dollar, dann weiter bei 200.000, 250.000 und so weiter. Zusätzlich wird bei jedem Meilenstein ein Teil der BTCBULL-Token verbrannt - was das Angebot dauerhaft verknappt.

Rund 2 Milliarden Token sind bereits gestaket - ein gutes zeichen für den Start, diese Coins können erst 7 Tage nach dem Launch gehandelt werden. Auch große Wallets steigen schon ein: Erst kürzlich kaufte ein Whale über 7,5 Millionen Tokens für knapp 20.000 US-Dollar. Die Zeit läuft: Wer vom günstigsten Einstieg profitieren will, sollte jetzt handeln. Der Preis dürfte nach Presale-Ende schnell anziehen.

Jetzt BTC Bull Token kaufen

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.