wO Börsenlounge - Die Woche: Vom Comeback der KI-Aktien, Drohnen & Flugtaxis und dem Überflieger Xiaomi!

Angeführt vom neuen Allzeithoch bei Nvidia haben die KI-Aktien ihr Comeback gefeiert. Daneben haben wir Aktien für "The next big thing" Flugtaxis und Drohnen gesucht und einige Perlen ausfindig gemacht.Nach einer Woche voller Rekorde haben Anleger an der Wall Street zum Wochenschluss vermehrt Gewinne mitgenommen. Vor allem Technologieaktien hatten die Kurse zuvor auf neue Höchststände getrieben - doch am Freitag sorgten selektive Verkäufe in der zweiten Handelshälfte für eine spürbare Abkühlung. Der Nasdaq Composite sowie der Nasdaq 100 eröffneten den Handel mit neuen Allzeithochs bei 20.311 bzw. 22.603 Punkten, konnten die Gewinne jedoch nicht vollständig ins Ziel retten. Am Ende blieb ein …

