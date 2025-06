Bochum (ots) -Eine regenerative Wirtschaft ist mehr als nachhaltig. Sie gibt zurück. Beim ersten B2B-Kongress der GLS Bank zeigte sich: Die Menschen haben genug Wissen und bringen viele erfolgreiche Beispiele aus der realen Wirtschaft mit, die den Weg weisen können.- 350 Menschen beim Wirtschaftstreffen- 14 Sessions voller Ideen und Lösungen- Neues Verständnis von Erfolg und Wachstum- Beziehungen und Kooperation leben- Finanzsystem funktioniert noch nach nicht-regenerativer LogikMut, Hoffnung und Kreativität vereinten rund 350 Teilnehmer*innen beim ersten Unternehmerkongress der GLS Bank am Freitag in Bochum. Ihre Ideen stehen für eine verheißungsvolle Zukunft, die schon stärker in die Gegenwart strahlt, als manchen bewusst ist. Auf 14 Sessions stellten sie Best Practices vor.Bewusstsein und Sprache in Politik und Gesellschaft hinken wirtschaftlich längst tragfähigen Lösungen hinterher, Beharrungskräfte stehen einer erfolgreichen Transformation im Weg. "Die Zukunft ist in der Gegenwart noch sehr leise", sagte Christian Berkler zum Ende seiner Keynote am Mittag im RuhrCongress. Der Gründer der Beratung und Ideenschmiede "The Dive" war einer der Gäste aus einer bunten Palette von Unternehmen aus Bau- und Energiewirtschaft, Handel und Produktion.Wildplastic: Risiko zahlt sich ausViele davon sind der GLS Bank als Kunden verbunden. Wie das junge Hamburger Unternehmen Wildplastic, das aus in der Natur aufgesammelten Plastikresten unter anderem für den Otto-Konzern Millionen von Versandtaschen herstellt. Diese sparen nicht nur Ressourcen, sondern führen auch zur schrittweisen Reinigung und Regeneration vermüllter Landstriche in Ländern ohne funktionierende Abfallwirtschaft. Gründer Christian Sigmund ließ durchblicken, wie viel Wagnis auch seitens der Geldgeber am Anfang notwendig war - und wie erfolgreich die Idee aufgegangen ist. Die erwirtschafteten Gewinne wandern jedoch direkt ins Unternehmen, das in Verantwortungseigentum geführt wird.GLS Bank Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu beschrieb, was solche Pioniere für sie bedeuten. "Es ist, wie wenn sich eine Tür einen kleinen Spalt weit öffnet und dahinter ein unglaubliches Potenzial erahnbar wird." Wenn nicht nur einzelne Unternehmen regenerativ wären, sondern die gesamte Ökonomie, sähe die Welt ganz anders aus, sagte Aysel Osmanoglu.GLS Bank belohnt Mut ihrer FirmenkundenDamit aus Ideen erfolgreiche - und regenerative - Unternehmen werden, braucht es ein Hinterfragen und Neudefinieren vieler etablierter Begriffe in unserem Wirtschaftssystem. Etwa die Messmethoden von Wachstum, Erfolg und Wirtschaftlichkeit. Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft werden stärker auf Beziehungen setzen müssen - im Inneren mit ihren Mitarbeitenden und einer neuen Führungskultur, im Äußeren mit Kooperation statt Konkurrenz und einem langfristigen Verständnis von Wirtschaftlichkeit.Eine Barriere für eine regenerative Wirtschaftsweise, da waren sich die Teilnehmer*innen einig, ist aktuell noch ein Finanzsystem, das auf Quartalszahlen und kurzfristige Gewinne ausgerichtet ist. Hier setzt die GLS Bank an, die ihren Firmenkunden Vertrauen schenkt, sie in ihrem Mut bestärkt und auch Ideen unterstützt, die im Hier und Jetzt kühn erscheinen. "Sie sind die Treiber der Veränderung, die Impulsgeber für nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland", sagte GLS Bank Vorständin Christina Opitz. "Wir möchten sie dabei bestmöglich unterstützen - mit unseren Angeboten, Beratungsleistungen und einem Netzwerk, das den Austausch fördert."Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannGalika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/6065305