Wochenausblick - Deutsche Inflation im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche startet mit vielen interessanten und wichtigen Wirtschaftsdaten. Aus Asien kommen die Einkaufsmanagerindizes (EMI) Chinas für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungen, welche vom National Bureau of Statistics of China (NBS) veröffentlicht werden. Der EMI gilt als wichtiges Maß bei der Beurteilung der konjunkturellen Lage eines Landes. Für Investoren könnte hier besonders die Auswirkungen der schwächelnden chinesischen Wirtschaft von Interesse sein. Aus dem Vereinigten Königreich wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bekannt gegeben. Zuletzt sank das BIP im April um 0,30 Prozent, getrieben durch einen Rückgang im Dienstleistungssektor. Aus Deutschland kommen die Einzelhandelsumsätze, welche die Konsumneigungen des Landes wiederspielen. Ebenfalls wird der sehr relevante Verbraucherpreisindex und der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) Deutschlands veröffentlicht. Dieser gilt als eine der wichtigsten Zahlen bei den künftigen Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank (EZB).















Dienstag:



Der Dienstag bringt die Veröffentlichung des japanischen Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen. Hierbei könnte für Investoren besonders die Entwicklung bei der Automobil- und Elektronikbranche relevant sein. Ebenfalls steht die Bekanntgabe des chinesischen Caixin EMI für das verarbeitende Gewerbe an. Hierbei sind vor allem die Auswirkungen des Zollkonfliktes Chinas mit den USA für Investoren von Interesse. Aus den USA erwartet uns das Pendant dazu, der ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) des verarbeitenden Gewerbes. Ebenfalls aus Amerika erwarten uns die JOLTS Stellenangebote. Aus Europa kommen sowohl der Kern-Verbraucherpreisindex als auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex der Euro Zone. Für deutsche Investoren wird insbesondere die Veröffentlichung der deutschen Arbeitslosenzahlen wichtig sein.

















Mittwoch:



Am Mittwoch werden eher weniger relevante Zahlen erwartet. Zum einen werden die Einzelhandelsumsätze Australiens veröffentlicht. Zum anderen die für Investoren deutlich relevanteren Automatic Data Processing (ADP) Zahlen zur Beschäftigungsänderung in den USA. Diese Zahlen gelten als monatlicher Indikator zur Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor der USA.







Donnerstag:



Der Donnerstag bringt einige der wichtigsten Zahlen der Woche mit sich. Zum einen steht die Publikation der Handelsbilanz Australiens an, zum andren wird die Bekanntgabe der chinesischen Caixin EMI für den Dienstleistungssektor erwartet. Aus den USA kommen weitere wichtige Arbeitsmarktdaten des Bureau of Labor Statistics (BLS) wie die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Arbeitslosenquote und die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Diese Zahlen sind dabei vor allem politische für die Trump Regierung wichtig. Außerdem wird der US-amerikanische Einkaufsmargenindex für Dienstleistungen veröffentlicht. Am Donnerstag erwarten uns außerdem die wichtigsten Unternehmenszahlen mit dem Quartalsbericht des US-amerikanischen Spirituosenunternehmen Constellation Brands.











Freitag:



Zum Wochenabschluss erwarten uns die Werksaufträge Deutschlands. Diese sind insbesondere in Hinblick auf das schwache deutsche Wirtschaftswachstum für Investoren von Interesse. Ebenfalls wird der Erzeugerpreisindex der Euro Zone durch Eurostat veröffentlicht.











