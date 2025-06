Mainz (ots) -Für ihren Text "Fast eine Geschichte" erhielt die deutsche Schriftstellerin Almut Tina Schmidt am Sonntag, 29. Juni 2025, den mit 7.500 Euro dotierten 3sat-Preis bei den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur, die vom 25. bis 29. Juni 2025 in Klagenfurt stattfanden."Aus der Ich-Perspektive einer vom eigenen Leben erschöpften Frau erfahren wir angedeutete Minidramen, Wortfetzen, Andeutungen von Schicksal und stehen am Ende da, wo eine Sybille wieder einmal mehr weiß, als man selber. Man selber hat nur eine Ahnung. Gekonnt konstruiert Almut Tina Schmidt diese Topographie eines Alltags und zugleich eines Frauenlebens, das mehrere Jahre umspannt und in dem sich das Leben anderer spiegelt, auch Unheil.", so die österreichische Literaturkritikerin und Jurorin, Brigitte Schwens-Harrant, bei der Preisverleihung.In ihrer Laudatio ergänzt sie: "Almut Tina Schmidt zeigt in raffiniertesten Übergängen, in plausibler Perspektive und mit Humor, jene Bruchstücke, auf die man sich erst einmal einen Reim machen müsste. Selten wurde das, "da wir nichts voneinander wussten", so gekonnt erzählt."Die 3sat-Preisträgerin Almut Tina Schmidt wurde 1971 in Göttingen geboren, wuchs in Marburg auf und lebt heute als freie Schriftstellerin, Dramaturgin und Hörspielautorin in Wien. Sie studierte neuere deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie und Politik in Freiburg und veröffentlichte Kinderbücher, Theaterstücke und zahlreiche Hörspiele.Bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt traten 14 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis an, der am Sonntag an die österreichische Autorin Natascha Gangl für ihren Text "Da Sta" verliehen wurde.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosEin Pressefoto von der 3sat-Preisträgerin, Almut Tina Schmidt, erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/49tagederdeutschsprachigenliteratur) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe. (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/49-tage-der-deutschsprachigen-literatur-ingeborg-bachmann-preis-2025)3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6065395