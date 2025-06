In einer Woche, in der der Goldpreis unter die Marke von 3.300 US-Dollar fiel, haben Platin und Palladium bemerkenswerte Kursgewinne erzielt. Platin legte in der laufenden Woche um 5,7 Prozent auf 1.339 US-Dollar zu, Palladium kletterte um 8,1 Prozent auf 1.133 US-Dollar. Auch im laufenden Juni verzeichnen beide Edelmetalle beachtliche Zuwächse: Platin kommt bislang auf ein Monatsplus von 26,7 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...