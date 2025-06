Der Faktor Zeit ist bis heute eines der größten Rätsel der Physik. Eine neue Theorie könnte unser Verständnis davon ziemlich auf den Kopf stellen - und frischen Wind in die Forschung bringen. Was wäre, wenn die Zeit nicht nur linear vergeht, sondern in drei Richtungen verlaufen könnte? Genau das behauptet der Geologe Gunther Kletetschka von der University of Alaska Fairbanks in einer neuen und durchaus gewagten Theorie, über die Futurism berichtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...