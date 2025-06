CANNES (dpa-AFX) - Die südfranzösische Küstenstadt Cannes lässt künftig deutlich weniger große Kreuzfahrtschiffe vor seinen Toren zu. Ab kommendem Jahr soll nur noch ein für mehr als 3.000 Passagiere ausgelegtes Schiff pro Tag erlaubt sein, wie das Rathaus mitteilte. Aufs Jahr gesehen dürfen dann lediglich 34 solcher Schiffsriesen in der Bucht von Cannes liegen. 2027 sollen es nur noch 31 sein. Mehr als 6.000 Kreuzfahrtgäste pro Tag sind in der Stadt künftig demnach nicht mehr erlaubt.

Cannes will kleinere und umweltfreundlichere Boote



Die beliebte Stadt an der Côte d'Azur will mehr kleinere, modernere und umweltfreundlichere Passagierschiffe anziehen. Auch ästhetischer sollen die Boote sein, heißt es in einer Mitteilung des Rathauses. Perspektivisch will Cannes ab 2030 nur noch Schiffe zulassen, die maximal 1.300 Gäste transportieren können.

"Die Bucht von Cannes ist ein ökologischer Schatz und eine Quelle der Biodiversität, die geschützt werden muss", begründete der konservative Bürgermeister David Lisnard den Schritt. Schon vor Jahren hatte sein Rathaus strikte Umweltauflagen für Kreuzfahrtschiffe erlassen.

Cannes im Kampf gegen Kreuzfahrtriesen nicht allein



Im vergangenen Jahr ankerten den Angaben nach 175 Passagierschiffe und brachten 460.000 Menschen in die Stadt. Die großen Kreuzfahrtschiffe legen dabei nicht in Cannes selbst an, sondern ankern in der Bucht vor der Stadt. Die Passagiere werden sodann mit kleineren Schiffchen an Land gebracht, wie französische Medien berichten. Die neue Regelung tritt demnach über einen Vertrag mit der für den kleinen Hafen zuständigen Gesellschaft in Kraft.

Cannes ist mit seinem Vorgehen gegen Kreuzfahrtriesen an der französischen Riviera nicht allein. Das nahe gelegene Nizza kündigte im Kampf gegen Übertourismus unlängst an, ab diesem Sommer nur noch Schiffe mit bis zu 900 Passagieren zu erlauben./rbo/DP/he