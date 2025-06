© Foto: Frank Wagner - Zoonar.com/Frank Wagner

Das schwäbische Familienunternehmen Pfisterer ist so etwas wie der Schaufhersteller für den Netzausbau und die Elektrifizierung. Das Börsendebüt im Mai ist geglückt. Zeit für einen genaueren Blick auf die Aktie.Egal ob Rechenzentren, Elektroautos oder Digitalisierung: Die Nachfrage nach Elektrizität wächst rasant. Die Firma Pfisterer aus dem schwäbischen Winterbach verdient an diesem Wandel kräftig mit. Als führender Anbieter von elektrischen Verbindungen und Isolierungen ist Pfisterer ein wichtiges Glied in der Stromwertschöpfungskette. Pfisterer liefert wichtige Komponenten wie Stecker, Kabelverbinder und Isolatoren, die für den Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze unverzichtbar …