© Foto: Unsplash

Goldman Sachs läutet die Wachablösung ein: Chinas "Prom 10" könnten den Mag-7 gefährlich werden. Xiaomi, BYD & Co. ziehen Investoren an - trotz Trump, Zöllen und Krise.Die Investmentbank Goldman Sachs sieht in Chinas Top-Konzernen eine wachstumsstarke Alternative zu den "Magnificent 7" der Wall Street - und stellt ihre neue Favoritengruppe vor: die "Prom 10", also die zehn prominentesten chinesischen Aktien, von denen Goldman glaubt, dass sie das zukünftige Wachstum des chinesischen Aktienmarkts am stärksten treiben werden. Während US-Aktien unter dem Eindruck geopolitischer Risiken und Trumps aggressiver Zollrhetorik an Strahlkraft verlieren, entdecken internationale Investoren zunehmend …