EQS Newswire / 29.06.2025 / 17:45 CET/CEST



NEW YORK, US - Media OutReach Newswire - 29 June 2025 - Momcozy, eine weltweit etablierte Marke für Schwangerschafts- und Babyprodukte, der Millionen von Müttern vertrauen, kündigt ihre Prime-Day-Aktion vom 27. Juni bis 11. Juli an. Kundinnen und Kunden erwartet ein Rabatt von bis zu 60% auf beliebte Bestseller - darunter tragbare Milchpumpen, Babyphone, Produkte für die postpartale Erholung sowie Umstandsmode.



Zeitlich begrenzte Blitzangebote & gestaffelte Rabatte



Vom 1. bis 7. Juli bietet Momcozy exklusive Blitzangebote auf besonders gefragte Produkte, darunter die tragbaren Milchpumpen M5, M6 und M9, Still-BHs, Babyphone, Tragehilfen, Bauchbänder und Flaschenreiniger. Die Angebote sind mit dem Aktionscode PD2025 beim Checkout verfügbar.



Um größere Bestellungen zusätzlich zu belohnen, führt Momcozy gestaffelte Rabatte ein:



Bei einem Bestellwert von 480 USD erhalten Kundinnen und Kunden automatisch 105 USD Rabatt (ca. 22% Ersparnis).



Ab einem Einkaufswert von 540 USD reduziert sich der Gesamtbetrag um 135 USD (ca. 25% Ersparnis).



Darüber hinaus gelten spezielle Mengenrabatte auf Stillwäsche: Beim Kauf von drei Still-BHs gibt es 25% Rabatt, beim Kauf von vier BHs sogar 30%.

https://bit.ly/3Txmg5u

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Über Momcozy

Momcozy ist eine weltweit anerkannte Marke für Schwangerschafts- und Babybedarf, der über 3,6 Millionen Mütter ihr Vertrauen schenken. Gegründet im Jahr 2018 mit Hauptsitz in New York, bietet das Unternehmen tragbare Milchpumpen, Stillmode, Produkte für die postpartale Erholung sowie Zubehör für die Babypflege - alles mit dem Ziel, Mütter vom Beginn der Schwangerschaft bis in die frühe Kindheit ihres Kindes zu unterstützen.



Momcozy setzt auf praxisnahe, forschungsbasierte Lösungen, die den Alltag erleichtern, effizienter gestalten und gleichzeitig für mehr Komfort sorgen.



Weitere Informationen finden Sie unter:

https://momcozy.com/





29.06.2025 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com