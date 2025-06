Speyer (ots) -"Tatort"-Premiere, Open Airs von SWR3, SWR1 und SWR Kultur sowie Festivalmeile und ARD Familientag lockten 33.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher nach Speyer / Konzert-Aufzeichnungen im SWR FernsehenVon Freitag, 27. Juni, bis Sonntag, 29. Juni 2025, luden Südwestrundfunk, Stadt und das Technik Museum Speyer zum SWR Sommerfestival nach Speyer ein. Mehr als 33.000 Besucherinnen und Besucher nahmen das attraktive Unterhaltungsangebot an, kamen zu den drei Konzerten von SWR3, SWR1 und SWR Kultur und warfen am Wochenende auf der eintrittsfreien Festivalmeile mit Medienwelt, Bühnenprogramm und ARD Familientag einen Blick hinter die Kulissen des multimedialen SWR.Zum Auftakt ins Festivalwochenende hatte der SWR am Freitag zu einer atmosphärisch einzigartigen Filmpremiere in die ausverkaufte Speyerer Gedächtniskirche eingeladen. Dort war der neueste Ludwigshafen-"Tatort: Mika & Nisha" auf der großen Leinwand zu sehen. Vor Ort mit dabei waren die beiden SWR "Tatort"-Kommissarinnen Ulrike Folkerts und Lisa Bitter, die Einblicke in die Dreharbeiten zum Film gaben. Im Anschluss feierten 3.000 Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit SWR3 und Star-DJ Alle Farben an der Open Air Bühne. Mit seinen Hits wie Love Hurt Repeat, Good Morning, Supergirl, She Moves oder Little Hollywood und seiner energiegeladene Live-Performance sorgte Frans alias Alle Farben für ein spektakuläres Opening! Sein Support-Act Agatino Romero hatte schon zuvor für ordentlich Partystimmung gesorgt.Musikalisches FeuerwerkDen musikalischen Startschuss in den Samstagabend gab beim SWR1 Open Air "Local Hero" Gringo Mayer aus Ludwigshafen. Als begnadeter Performer, mitreißender Interpret seiner Musik und absoluter Showman mit süffisanten Humor im kurpfälzischen Idiom entfachte er sein furioses Feuerwerk aus Indie, Pop, Folk, Polka, Samba und Blues. Dann übernahm einer der großen deutschen Live-Acts: Wolf Maahn & Band. Der gebürtige Berliner hatte ein Crossover durch sein gesamtes Werk im Gepäck, mit dabei seine Kulthits aus den 80ern. Unter dem Motto "45 Alive" setzten danach The Hooters ein unvergessliches Ausrufezeichen! Die Band heizte ihren 3.600 Fans mit ihrer Mischung aus Ska, Reggae und Rock, Klassikern und Welthits wie All You Zombies, Johnny B. und Satellite ordentlich ein. Auch mit den neuen Songs aus dem 2023 veröffentlichten Album "Rocking & Swing" performten die US-Rocker sich nachhaltig in die Herzen des Publikums.Außergewöhnliche Klangkultur"Sommer, Sonne, Kaktus" hatte Multiinstrumentalist und Jazzvirtuose Helge Schneider am Sonntagabend zum SWR Kultur Open Air ins Technik Museum nach Speyer gebracht. Unter dem Motto "Ein Mann und seine Musik" tourt der Superstar aus dem Ruhrpott aktuell mit seiner Band "Giganten der Hoffnung" durchs Land, die seine schönsten Kompositionen zupft und dudelt. Beim SWR Sommerfestival trat er vor 2.400 begeisterten Freundinnen und Freunden außergewöhnlicher Klangkultur erstmals mit einer großen Big Band auf - und nicht nur mit irgendeiner, sondern mit der mehrfach Grammy nominierten SWR Big Band!Konzert-Aufzeichnungen im SWR FernsehenAm Samstag, 26. Juli 2025, ab 23:50 Uhr, werden das SWR Kultur Open Air mit Helge Schneider und der SWR Big Band und am Samstag, 13. September 2025, ab 23:50 Uhr, das SWR1 Open Air mit The Hooters im SWR Fernsehen ausgestrahlt.Festivalmeile: Für dich, für hier, für alleAuf der eintrittsfreien Festivalmeile konnten am Samstag und Sonntag Interessierte hinter die multimedialen Kulissen schauen und den SWR hautnah erleben. Medienmacher gaben an 20 Stationen Einblicke in ihre journalistische Arbeit und erklärten, wie ein Thema zur SWR Nachricht wird oder woran man Fake News erkennt. Bei der Teleprompter-Challenge von SWR Aktuell probierten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher als Nachrichtensprecher aus und oder konnten mit den Moderatoren der SWR Landesschau auf der berühmten roten Couch Platz nehmen. Während SWR1, SWR3 und SWR4 live vor Ort ihr Festivalradio sendeten, konnten die Besucher direkt dabei sein. Die jüngeren Gäste hatten ihren Spaß beim Tigerenten-Rodeo und Kinderschminken. In nicht wenigen Wohnungen dürften jetzt Erinnerungsfotos aus der Fotobox oder gemeinsam mit Walking-Acts wie dem Kikaninchen dekoriert sein. Als zusätzliches Highlight präsentierte der SWR als Mitglied der ARD am Sonntag den ARD Familientag. Auf der Festivalbühne vor dem Dom feierten die Helden aus dem Kinder- und Familienprogramm mit ihren kleinen und großen Fans.