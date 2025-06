XRP Kursanalyse: Warnsignal für Shortseller - Technischer Durchbruch erwartet

XRP konnte am Wochenende ein solides Kursplus verbuchen und rückt damit in Reichweite eines technischen Aufwärtstrends. Konkret legte der Token um 1,95 Prozent im Euro-Handel auf 1,86 Euro zu, während der Kurs in US-Dollar um 1,94 Prozent auf 2,18 Dollar anstieg. Besonders der Blick auf die US-Dollar-Notierung ist für viele Investoren entscheidend - denn hier fehlen nur noch wenige Cent bis zur psychologisch und technisch wichtigen Marke von 2,40 Dollar.

Technische Analyse zeigt Aufwärtspotenzial

Genau an diesem Punkt könnten laut Marktbeobachtern zahlreiche Short-Positionen unter Druck geraten. Wenn diese aufgelöst werden, müssten Shortseller XRP nachkaufen - was für zusätzlichen Kaufdruck und eine mögliche Rally sorgen würde. Damit würde der Markt aus eigener Dynamik in den nächsten Widerstandsbereich vorstoßen.

Die technische Analyse liefert dafür klare Hinweise: Mehrere Indikatoren deuten auf einen Wechsel in den Aufwärtstrend hin, sollten die nächsten Widerstände gebrochen werden. Die rechtliche Klärung beseitigt jedenfalls ein zentrales Hindernis für institutionelle Anleger. Damit wird der Bereich um 2,40 Dollar technisch noch relevanter - als mögliche Triggerzone für größere Käufe.

Rechtliche Unsicherheit löst sich auf

Die größte Unsicherheit rund um XRP scheint sich nun aufzulösen. Wie mehrere Insider berichten, lassen sowohl Ripple als auch die US-Börsenaufsicht SEC ihre Berufungen im langjährigen Rechtsstreit fallen. Damit steht ein endgültiger Abschluss der juristischen Auseinandersetzung unmittelbar bevor - ein Meilenstein für das Projekt und potenziell ein Gamechanger für den Kursverlauf.

Noch ist nicht klar, wie stark der Markt auf diese Entwicklung reagiert. Zwei Szenarien stehen im Raum: Entweder wurde das Ende des Falls bereits eingepreist - und XRP bleibt zunächst auf dem aktuellen Niveau. Oder Ripple geht sofort in die Offensive. Denkbar wären große Partnerschaften, neue strategische Allianzen oder ein breiter Marketing-Impuls, der den Kurs in Bewegung bringt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.