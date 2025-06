Ethereum Kursanalyse: Analyst prognostiziert Kursziel von 10.000 Dollar

Der Kryptomarkt zeigt sich am Wochenende wieder von seiner ruhigen Seite, doch diese Stabilität scheint bereits auszureichen, um positive Impulse zu setzen. Bitcoin steigt auf über 108.000 Dollar und auch Ethereum bewegt sich wieder auf die Marke von 2.500 Dollar zu. Laut vielen Analysten könnte das erst der Anfang einer größeren Rallye sein, die Ethereum auf neue Höchststände katapultieren könnte.

Ethereum zeigt Stärke gegenüber Bitcoin

Der Sonntag gilt traditionell als ruhiger Tag am Kryptomarkt. Institutionelle Investoren sind nicht aktiv, größere Kursbewegungen bleiben meist aus, wenn keine Hiobsbotschaften wie neue Kriege oder Zölle verkündet werden. Dieses Wochenende bleibt bislang ruhig und das allein scheint schon auszureichen, um den Kryptomarkt zu stützen.

Tatsächlich deuten viele On-Chain-Daten darauf hin, dass der Tiefpunkt bereits hinter uns liegt, vermutlich beim kurzen Fall unter 1.500 Dollar. Auch im Verhältnis zu Bitcoin hat Ethereum zuletzt aufgeholt. Der ETH/BTC-Chart zeigt, dass sich der Trend seit Mai dreht. Von 0,018 BTC pro ETH ging es auf fast 0,023, was ein deutliches Zeichen ist, dass Ethereum gegenüber Bitcoin wieder an Stärke gewinnt.

Analyst sieht Potenzial für 10.000 Dollar

Der bekannte Analyst Ted sorgt auf X immer wieder mit seinen Posts über Ethereum für Aufsehen. Fast 180.000 Follower vertrauen auf seine Analysen. In einem aktuellen Beitrag zeigt er Parallelen zu früheren Ethereum-Zyklen auf, in denen sich der Kurs nach einem markanten Tiefpunkt massiv vervielfacht hat. Um das 300-fache im Jahr 2017, um das 50-fache im Jahr 2021.

Selbst wenn sich die Rallye diesmal "nur" ein Plus von 600 % bringt, würde das schon reichen, um den Kurs über die 10.000 Dollar Marke zu treiben. Ethereum könnte in den nächsten Monaten also tatsächlich eine gute Wahl sein. Kurzfristig könnten Anleger mit dem BTC Bull Token ($BTCBULL) aber noch deutlich höhere Renditen erzielen.

BTC Bull Token als Alternative zu Ethereum

Auch wenn Ethereum für viele Anleger wieder spannender wird, könnte es aktuell Altcoins geben, deren Renditepotenzial deutlich höher liegt. Allen voran der BTC Bull Token ($BTCBULL), der derzeit kurz vor seiner Markteinführung steht. Was ihn so besonders macht ist die Tatsache, dass der Token an den Bitcoin-Kurs gekoppelt ist. Nicht durch ein Derivat, sondern durch ein einzigartiges Konzept.

Sobald Bitcoin neue Preisschwellen erreicht (z.B. 125.000 oder 150.000 Dollar), werden automatische Ereignisse wie Token-Burns und Bitcoin-Airdrops bei $BTCBULL ausgelöst. Anleger können beim BTC Bull Token gleich doppelt profitieren. Wer viele $BTCBULL hält, bekommt größere BTC-Ausschüttungen, unabhängig davon, ob der Token-Kurs selbst gerade steigt. Bereits jetzt kann der Token gestakt werden, obwohl er sich noch im Vorverkauf befindet. Mehr als 7,6 Millionen Dollar wurden bereits investiert. Analysten rechnen mit einer starken Kurssteigerung von bis zu 2.000 % nach dem Handelsstart an den Börsen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.