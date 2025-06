BONK-Ökosystem prosperiert und native Memecoins explodieren

Von allen Kryptosektoren haben am heutigen Tage die Coins des Bonk-Ökosystems mit 10,12 % durchschnittlich die höchsten Gewinne erzielt. Aber auch Bonk selbst konnte zuletzt wieder für den Aufbau seiner Community sorgen. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Artikel.

Kater-Memecoin Hosico Cat führt das Bonk-Ökosystem an

Die höchsten Tagesgewinne hat heute der Kater-Memecoin Hosico mit 35,54 % erzielt, wobei er schon über die vergangenen 7 Tage um 123,43 % an Wert gewonnen hat. Somit kommt er seit seinem Launch vor rund zwei Monaten bereits auf einen Gesamtgewinn in Höhe von 44.551 %, wobei es zeitweise schon fast 90.000 % waren.

Zuletzt wurde ein wichtiger Widerstand bei 0,03035 USD getestet, welcher bei einer erfolgreichen Überwindung mit einer Tagesschlusskerze schon bald weiteres Momentum aktivieren könnte. Dann wäre das nächste markante Kursziel bei 0,03565 USD und somit 18,79 % von dem aktuellen Niveau von 0,03001 USD entfernt.

$1.1M to the community if this happens



Don't miss out on the $10k each week to buyers of $HOSICO on @GlueNet, too https://t.co/538lXLY9D8 - Hosico (@Hosico_on_sol) June 29, 2025

Der Name Hosico ist japanisch und bedeutet so viel wie Sternenkind. Somit soll ausdrückt werden, dass es der Kater-Memecoin auf die Sterne abgesehen hat, welche bekannterweise hinter dem Mond und somit über dem Ziel der meisten anderen Memetoken liegen.

Der Kater soll der Beschützer der verlorenen Träume sein, wofür er um die ganze Welt reisen will, um die Hoffnungen zu sammeln, welche die Welt vergessen hat. Dabei sollen selbst die kleinen und fragilen Träume berücksichtigt werden. Somit hat der Memecoin auch ein schönes, berührendes und vor allem für diesen Sektor treffendes Storytelling gefunden. Passend dazu werden 1,1 Mio. USD in Anteilen von 10.000 USD pro Woche an die Community verteilt.

Jetzt in Bonk investieren!

Weitere positive Entwicklungen von Bonk

Das Team von Bonk legt auch großen Wert auf den Aufbau seiner Community, da dies vor allem für Memecoins von besonderer Relevanz ist, obwohl er auch aufgrund seines Nutzens für eine natürliche Nachfrage sorgen kann.

So wurde unter anderem von Bonk zusammen mit anderen Partnern des Solana-Ökosystems eine Charity Fashion Show in New York veranstaltet, dessen Einnahmen an die eigene gemeinnützige Organisation Buddies for Paws für den Tierschutz gespendet werden. Dabei gab es anstelle eines Catwalks einen sogenannten Dogwalk.

Ebenso hat Bonk in Japan sein erstes Event in Shibuya (Tokio) veranstaltet. Genau genommen war es eine Ausstellung japanischer digitaler Künstler, Live-Musik mit einem DJ und eine Verlosung von Merchandise-Artikeln. All dies hat Wellen in der Krypto-Community geschlagen, was sich an zahlreichen Nutzerkommentaren auf X erkennen lässt. Ebenso konnte der BONK-Kurs davon wie auch von anderen Entwicklungen profitieren und heute um 4,02 % steigen.

Jetzt Bonk mit Rabatt kaufen!

BTC Bull Token adressiert größere Krypto-Community als Bonk

Bei Bitcoin handelt es sich um die älteste Kryptowährung, weshalb sie sich auch am stärksten verbreitet und die größte Krypto-Community aufgebaut hat. Dies macht sich jetzt der Bitcoin-Fantoken und BTC-Treasury-Memecoin BTC Bull Token zunutze, welcher speziell für die Bitcoin-Bullen erschaffen wurde. Schließlich handelt es sich um eine Art gehebeltes Investment für den BTC-Narrativ.

So wurde der BTC Bull Token durch sein Tokendesign an die Preisentwicklung von Bitcoin gebunden. Sobald dieser einen Preis von 125.000 USD erreicht, wird die Umlaufversorgung der BTCBULL-Coins verringert, damit für einen Preisturbo gesorgt wird. Ebenso erhalten die BTCBULL-Inhaber ab 150.000 USD passive Bitcoin-Einkommen durch das Halten der BTCBULL.

Beide Verfahren werden jeweils versetzt zueinander im Abstand von 50.000 USD wiederholt, um für fortwährende Anreize zu sorgen. Dies tut auch das Staking-Verfahren, welches in dem BTCBULL-Coin ein passives Einkommen von jährlich 53 % vergütet. Damit wird wiederum für Anreize für das langfristige Halten gesorgt.

Frühe Anleger können den BTCBULL-Token noch für weniger als 17 Stunden während des Vorverkaufs rabattiert kaufen. In der aktuellen Phase werden sie für einen Preis von 0,00258 USD angeboten und könnten sich unmittelbar nach der Markteinführung und angesichts der Altcoin-Saison schnell exponentiell entwickeln, wobei Gewinne von mehr als 10x in Aussicht gestellt werden.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.